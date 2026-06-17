Từ 1/7, khách bị chậm, hủy chuyến bay được bồi thường thế nào?

Theo Nghị định, chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian đi theo lịch bay. Chuyến bay bị chậm kéo dài là chuyến bay bị chậm từ 4 giờ so với thời gian đi theo lịch bay.

Khi người vận chuyển dự kiến một chuyến bay bị chậm, người vận chuyển có nghĩa vụ thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu lý do chuyến bay bị chậm. Đồng thời cập nhật thời gian dự kiến đi mới cho người khai thác cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, để hiển thị trên màn hình thông tin chuyến bay tại cảng hàng không với tần suất ít nhất 30 phút/lần.

Đối với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách.

Người vận chuyển có trách nhiệm chuyển đổi thời gian đi hoặc chuyển đổi hành trình, để hành khách tới được điểm cuối của hành trình khi có yêu cầu; miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách trong trường hợp chậm chuyến do lỗi của người vận chuyển.

Chuyến bay bị chậm kéo dài là chuyến bay bị chậm từ 4 giờ.

Trường hợp thời gian chậm trong khoảng từ 7h đến trước 22h, phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không.

Trường hợp thời gian chậm trong khoảng từ 22h hôm trước đến trước 7h ngày hôm sau, phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về mức bồi thường ứng trước không hoàn lại; phương thức và thời hạn bồi thường ứng trước không hoàn lại; nghĩa vụ công bố thông tin, nghĩa vụ báo cáo của người vận chuyển trong trường hợp chậm chuyến, hủy chuyến, hành khách bị từ chối vận chuyển.

Xin lỗi, hoàn trả toàn bộ tiền vé

Nghị định cũng nêu rõ, thay đổi lịch bay của một chuyến bay là việc người vận chuyển thay đổi giờ đi dự kiến của một chuyến bay được xác định bởi một số hiệu chuyến bay đã được mở bán.

Trường hợp thay đổi lịch bay sớm hoặc muộn hơn 5 giờ, bên cạnh việc thông báo phải hoàn vé cho hành khách hoặc chuyển đổi hành trình, chuyển đổi thời gian đi phù hợp hoặc chuyển sang chuyến bay khác trong vòng 72 giờ theo yêu cầu của hành khách.

Đối với các chuyến bay có giờ đi dự kiến biến động trong khoảng thời gian sớm hơn không quá 4 giờ hoặc muộn hơn không quá 15 phút so với lịch bay căn cứ, người vận chuyển thực hiện theo quy định của hãng.

Nghị định 208 quy định, chuyến bay bị hủy là việc không thực hiện một chuyến bay gắn với số hiệu chuyến bay, có ít nhất một hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé.

Ngay sau khi hủy chuyến hoặc từ chối vận chuyển, người vận chuyển phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu rõ lý do.

Trường hợp do lỗi của người vận chuyển, phải chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác để hành khách tới được điểm cuối của hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình, hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách; hoặc hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.