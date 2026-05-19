Từ 1/7 chỉ còn 142 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.17/2026 về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo Chính phủ, việc cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được thực hiện theo các nguyên tắc cắt giảm những ngành, nghề không thật sự cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; cắt giảm những ngành, nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh có thể nghiên cứu quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề để quản lý theo phương thức hậu kiểm.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Đông, TP Hải Phòng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: Huy Đại)

Chính phủ cũng định hướng cắt giảm, sửa đổi những ngành, nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng hoặc có tính chất tương tự nhau, đã được kiểm soát thông qua hoạt động quản lý khác hoặc những ngành, nghề mà từ khi được quy định cho đến nay vẫn chưa ban hành được điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc đã không còn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh.

Nghị quyết 66.17/2026 của Chính phủ ban hành danh mục 142 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm: Kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm, vàng, xăng dầu, vận tải hàng không, bất động sản, dịch vụ viễn thông, dịch vụ khám chữa bệnh, hoạt động giáo dục đại học, phổ thông và mầm non; kinh doanh dịch vụ viễn thông và mạng xã hội; hành nghề luật sư, công chứng và giám định tư pháp…

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm nghiên cứu, quy định giải pháp, phương án quản lý thay thế đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được bãi bỏ, sửa đổi tại Nghị quyết này, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước.

Chính phủ giao các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề đối với những ngành, nghề được cắt giảm tại Nghị quyết này (trong trường hợp cần thiết), từ đó xây dựng quy trình, thủ tục để quản lý theo phương thức hậu kiểm trước 1/7.

Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề trong trường hợp này được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư đã được cắt giảm theo quy định của nghị quyết này, tổ chức, cá nhân được tiếp tục sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận hoặc hình thức văn bản cho phép đầu tư, kinh doanh khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã cấp đến hết thời hạn của văn bản, giấy tờ đó.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ 1/7/2026 đến hết 28/2/2027.

Hồi cuối tháng 4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công Thương; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Y tế; Bộ Công an; Bộ Giáo dục và Đào tạo, và một Nghị quyết chung do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, áp dụng cho lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng. Theo đó, Chính phủ quyết định bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, phân cấp xuống địa phương 134 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 349 thủ tục hành chính. Về điều kiện kinh doanh, 8 nghị quyết bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh. Tổng số lượng văn bản sửa đổi, bổ sung là 164 văn bản. Trong đó có 2 nghị quyết của Chính phủ và 155 nghị định; 6 quyết định của Thủ tướng.