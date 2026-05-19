Tạm giữ nam thanh niên đuổi đánh 2 cô gái trong đêm

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Trần Bình Minh (sinh năm 2005; trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trần Bình Minh tại cơ quan công an.

Trong các clip lan truyền trên mạng xã hội trước đó, hai cô gái đi xe máy bất ngờ bị một thanh niên chạy bộ và một người đi xe máy truy đuổi, sau đó xảy ra xô xát ngay giữa đường.

Một cô gái liên tục kêu lớn trong hoảng loạn: “Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?”. Dù cố gắng chạy quanh nhóm người đứng cạnh hai ô tô gần đó để cầu cứu, cô gái vẫn tiếp tục bị hành hung.

Hai cô gái bị đuổi đánh giữa đêm khuya.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận cho rằng, dù nguyên nhân ra sao, hành vi đánh đập hai cô gái giữa đêm khuya của hai thanh niên thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật. Dân mạng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, làm rõ và xử lý nghiêm những người liên quan.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Đỉnh khẩn trương xác minh sự việc. Theo điều tra, do mâu thuẫn tình cảm, tối 16/5, Trần Bình Minh hành hung bạn gái là chị N. (sinh năm 2006, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) cùng một người bạn của chị N.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý người này.

Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra ở Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một số người liên quan đến vụ cô gái bị đánh gục trong đêm ở Phố Huế để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh ghi lại cảnh nhóm nam nữ xảy ra xô xát tại khu vực vỉa hè và lòng đường trước số nhà 193 Phố Huế vào khoảng 23h ngày 15/5.

Nơi xảy ra vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội nên 2 nhóm thanh niên đã hẹn gặp nhau tại quán nước trên Phố Huế để giải quyết. Quá trình nói chuyện, 2 nhóm thanh niên xảy ra xô xát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hai Bà Trưng khẩn trương có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, ứng xử văn minh trong các tình huống phát sinh mâu thuẫn, tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bạo lực gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng.