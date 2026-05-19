Chính phủ vừa ban hành Nghị định 169/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7).

Nghị định quy định xử phạt vi phạm về khai hải quan đối với người xuất cảnh, nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý và đá quý.

Người dân thực hiện thủ tục xuất cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, người xuất cảnh bằng hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, giấy thông hành mà không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt thuộc loại tiền được phép mang theo, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi xuất cảnh thì bị xử phạt theo 4 mức.

Phạt tiền 1-3 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng.

Phạt tiền 5-15 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 30 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng.

Phạt tiền 15-25 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

Phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với người nhập cảnh bằng hộ chiếu hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, giấy thông hành mà không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt thuộc loại tiền được phép mang theo, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi nhập cảnh thì bị xử phạt theo 3 mức.

Phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng.

Phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

Phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, người nhập cảnh khai số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt hoặc vàng nhiều hơn thực tế mang theo cũng bị xử phạt 2-5 triệu đồng nếu số khai vượt thực tế có trị giá tương đương từ 5 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng; phạt 5-15 triệu đồng nếu số khai vượt thực tế có trị giá tương đương từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; phạt 15-25 triệu đồng nếu số khai vượt thực tế có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chính phủ cũng quy định rõ mức xử phạt đối với người xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành mang theo ngoại tệ tiền mặt thuộc loại tiền không được mang theo mà không khai hoặc khai sai.

Cụ thể, phạt tiền 5-10 triệu đồng trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; phạt tiền 10-30 triệu đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với trường hợp tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng Việt Nam trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cũng theo Nghị định mới của Chính phủ, người xuất cảnh, nhập cảnh khi mang theo kim loại quý khác, đá quý, công cụ chuyển nhượng thuộc diện phải khai hải quan nhưng không khai báo hoặc khai sai sẽ bị xử phạt tiền 1-3 triệu đồng nếu tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng.

Phạt tiền 5-15 triệu đồng nếu tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; phạt tiền 15-30 triệu đồng nếu tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; phạt tiền 30-50 triệu đồng nếu tang vật vi phạm có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.