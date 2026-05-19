Điều tra vụ cháy nhà khiến 3 người thương vong ở Cà Mau

Ngày 19/5, UBND xã Phong Thạnh (Cà Mau) cho biết, Công an địa phương đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra vụ giết người và hủy hoại tài sản, xảy ra trên địa bàn ngày 17/5.

Trước đó, ngày 17/5, căn nhà cấp 4 của người phụ nữ 43 tuổi ở ấp Nhàn Dân B, xã Phong Thạnh, bất ngờ bốc cháy. Người dân phát hiện liền báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa 3 người trong nhà đi cấp cứu gồm đôi nam nữ và bé trai 4 tuổi.

Tuy nhiên, người đàn ông tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai mẹ con bị bỏng nặng, được điều trị tích cực tại bệnh viện địa phương. Đến chiều 18/5, người phụ nữ không qua khỏi. Còn bé trai sau đó được chuyển lên bệnh viện ở TP.HCM điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Theo điều tra ban đầu, người đàn ông sống chung như vợ chồng với người phụ nữ và có con trai chung 4 tuổi. Thời gian trước, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn và người đàn ông từng đe dọa giết vợ "hờ".

Tại hiện trường, toàn bộ đồ đạc bên trong căn nhà bị cháy hoàn toàn. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để phục vụ điều tra.