Vàng từ lâu được xem là kim loại quý có giá trị cao, thường được sử dụng để chế tác các món trang sức tinh xảo, sang trọng và có giá trị kinh tế lớn. Trên thị trường hiện nay, vàng được phân thành nhiều chủng loại khác nhau dựa trên độ tinh khiết, trong đó vàng 9999 là một trong những loại phổ biến và được ưa chuộng nhất.

Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 được biết đến với nhiều tên gọi như vàng bốn số 9, vàng ta, vàng ròng hay vàng 24K. Đây là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt tới 99,99%, chỉ chứa một lượng rất nhỏ, khoảng 0,01% tạp chất.

Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng và có khả năng chống oxy hóa tốt, ít bị xỉn màu hay xuống cấp theo thời gian.

Do đặc tính mềm và dễ uốn, vàng 9999 thường được dùng để chế tác các sản phẩm có thiết kế đơn giản như nhẫn trơn, vòng kiềng hoặc vàng miếng tích trữ, thay vì những mẫu trang sức có chi tiết cầu kỳ. Với giá trị cao, tính thanh khoản tốt và khả năng giữ giá ổn định, vàng 9999 là lựa chọn phổ biến của nhiều người trong việc đầu tư và tích lũy tài sản lâu dài.

Vàng 9999 có độ tinh khiết gần như tuyệt đối. (Ảnh minh họa)

Giá vàng 9999 hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?

Tính đến chiều ngày 19/5/2026, giá vàng 9999 hôm nay tại mỗi thương hiệu được niêm yết với mức giá khác nhau, tuy nhiên, mức chênh lệch không quá lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ được Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 160,3 - 163,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương đương 16,03 - 16,34 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được doanh nghiệp này niêm yết ở mức 160,3 - 163,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương đương 16,03 - 16,33 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nữ trang 99,99% tại SJC có giá 158,3 - 161,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương đương 15,83 - 16,18 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Tại Doji, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở mức 16,05 - 16,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Trong khi đó, vàng nữ trang 9999 có giá 15,8 - 16,2 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng VRTL 999.9 (24K) có giá 16,05 - 16,38 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Tương tự, vàng nhẫn tròn trơn 999.9 (24K) cũng được niêm yết ở mức 16,05 - 16,38 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC 999.9 ở mức 16,10 - 16,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Nhẫn trơn PNJ 999.9 được niêm yết ở mức 16,10 - 16,35 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ có giá 15,8 - 16,2 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng 9999 tại các thương hiệu uy tín

Thương hiệu Loại vàng (9999/24K) Giá mua vào(đồng/chỉ) Giá bán ra(đồng/chỉ) SJC Vàng nhẫn SJC 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 16.030.000 16.330.000 Vàng nhẫn SJC 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 16.030.000 16.340.000 Nữ trang 99,99% 15.830.000 16.180.000 Tập đoàn Doji Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 16.050.000 16.350.000 Vàng nữ trang 9999 15.800.000 16.200.000 Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL 999.9 16.050.000 16.350.000 Nhẫn tròn trơn 999.9 16.050.000 16.350.000 PNJ Vàng miếng SJC 999.9 16.050.000 16.350.000 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 16.100.000 16.350.000 Vàng nữ trang 999.9 15.800.000 16.200.000