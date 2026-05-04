Thủ tướng: Tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại 'mọc' thủ tục khác

Chiều 4/5, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết; Siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, coi kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết là tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

"Khi trình dự thảo luật, pháp lệnh phải có dự thảo hướng dẫn kèm theo; Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp cương quyết không xử lý nếu không có dự thảo hướng dẫn đi kèm. Tập trung xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ ban hành và kiểm soát chặt phát sinh mới", Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát những vướng mắc, bất cập quy định của pháp luật đang được xử lý tạm thời trong các văn bản sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027 về phân cấp, phân quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; chủ động xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tránh phát sinh khoảng trống pháp lý.

Một nội dung được Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc 8 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân cấp.

"Mặc dù Kết luận 18 yêu cầu hoàn thành trong quý II, nhưng đây là lĩnh vực mà nếu chúng ta triển khai nhanh, triển khai sớm, triển khai quyết liệt, có chất lượng sẽ tác động rất lớn đến cải thiện môi trường đầu tư, huy động các nguồn lực và quan trọng nhất là củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh. Vì vậy, Chính phủ rất quyết tâm, đã ban hành 8 nghị quyết", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngay đầu tháng 5, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục trình các quy định, nghị định, nghị quyết liên quan để hoàn thành toàn bộ phương án cắt giảm, đơn giản hoá, phân cấp đã được phê duyệt.

Thủ tướng nêu rõ, đây là việc phải làm liên tục; thời gian tới cần tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, phòng cháy, chữa cháy…

"Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng", Thủ tướng quán triệt.

Nhóm nhiệm vụ tiếp theo được Thủ tướng đặt ra là Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương và các bộ triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện phương án đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo hướng bảo đảm hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí và hoàn thành trong tháng 5; đồng thời cơ cấu lại hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Các tập đoàn, tổng công ty phải hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là trong lĩnh vực năng lượng.

Các bộ, cơ quan đẩy mạnh giải ngân, bảo đảm giải ngân 100% vốn được giao, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công. Đồng thời, các bộ, cơ quan đôn đốc, giám sát đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng kéo dài.

Về phát triển các ngành, lĩnh vực sản xuất, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, bổ sung Quy hoạch điện VIII, bảo đảm cung ứng điện; khẩn trương trình đề án đổi mới, tái cơ cấu hệ thống phân phối xăng dầu; triển khai dự trữ năng lượng chiến lược, đa dạng hóa nguồn cung.

Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình; kịp thời hướng dẫn các địa phương về nguyên vật liệu xây dựng nếu có vướng mắc.

Về phát triển lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, Thủ tướng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát kỹ chương trình SGK phổ thông để sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết; bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các trường học biên giới và hoàn thiện cơ chế quản lý, vận hành các trường sau khi hoàn thành.

Với Bộ Y tế, Thủ tướng lưu ý, cùng với làm tốt việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế điều trị khi đã phát hiện ra bệnh hoặc dấu hiệu bệnh, nhất là với các đối tượng ưu tiên, cần quan tâm, hỗ trợ.

Thủ tướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc để đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động.

Về hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc của Chính phủ, các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, trình Chính phủ ban hành trong quý II/2026.