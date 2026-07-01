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Xuất bản ngày 01/07/2026 12:02 PM
Xuất bản ngày 01/07/2026 12:02 PM

Trường đại học đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2026

(VTC News) -

Năm nay, trường Đại học FPT lấy điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) từ 18 - 21 điểm xét tuyển đại học 2026.

Cụ thể, trường Đại học FPT lấy điểm sàn xét tuyển (ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào) hệ đại học chính quy năm 2026 là 18 điểm. Riêng chương trình Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính điểm sàn xét tuyển là 21 điểm. Chính sách này áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo và cơ sở của trường trên toàn quốc trong kỳ tuyển sinh năm 2026.

Năm nay, nhà trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và học bạ lớp 12. Điểm xét tuyển được xác định bằng điểm kết hợp + điểm khuyến khích + điểm ưu tiên, trong đó:

Điểm kết hợp = (Điểm thi tốt nghiệp THPT + (Điểm trung bình lớp 12 × 3)) / 2.

Đối với điểm thi tốt nghiệp THPT, trường sử dụng:

  • Tổ hợp Axx: Điểm môn Toán và hai môn bất kỳ (áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo).
  • Tổ hợp Cxx: Điểm môn Ngữ văn và hai môn bất kỳ (áp dụng đối với các ngành ngoài Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính).

Bên cạnh đó, trường thực hiện tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào thuộc các nhóm:

Tốt nghiệp THPT ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp THPT tại các trường thuộc Tổ chức Giáo dục FPT.Có các chứng chỉ hoặc văn bằng như APTECH HDSE/ADSE, ARENA ADIM, SKILLKING, JETKING.

Tốt nghiệp các chương trình BTEC HND, Melbourne Polytechnic, FUNiX Software Engineering hoặc Cao đẳng FPT Polytechnic.

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển cần đăng ký trường Đại học FPT là một trong các nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7 để được xét trúng tuyển theo quy định.

Năm 2026, trường Đại học FPT tuyển sinh nhiều ngành và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Công nghệ truyền thông, Luật và Ngôn ngữ.

Chương trình đào tạo được phát triển theo ba trụ cột công nghệ - khởi nghiệp - toàn cầu, đồng thời mở rộng nhiều ngành học đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế số như Robot và Trí tuệ nhân tạo (định hướng UAV và humanoid), Khoa học Dữ liệu ứng dụng, Quản trị Trải nghiệm khách hàng, Phân tích kinh doanh, Quản trị thu mua, Truyền thông Marketing tích hợp....

KHÁNH SƠN
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