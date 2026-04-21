Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II (VOV College), đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2026 với tổng chỉ tiêu 850 sinh viên.

Theo thông báo tuyển sinh, nhà trường đào tạo 7 ngành gồm: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Quay phim, Thiết kế đồ họa, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và Tin học ứng dụng.

Phương thức tuyển sinh được áp dụng là xét tuyển. Đối tượng dự tuyển là thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương theo quy định. Ngoài ra, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT cũng có thể đăng ký xét tuyển.

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II tuyển 850 chỉ tiêu năm 2026.

Theo nhà trường, thí sinh có thể đăng ký trực tuyến thông qua website tuyển sinh của trường https://tuyensinh.vov.edu.vn/ hoặc quét mã QR trong thông báo để thực hiện thủ tục đăng ký. Nhà trường cũng cung cấp đường dây nóng hỗ trợ tư vấn tuyển sinh 0977.228.009.

Trước đó, Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II gửi văn bản đề nghị các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình hỗ trợ đăng tải thông tin tuyển sinh năm 2026 nhằm giúp thí sinh tiếp cận thông tin đầy đủ, đồng thời tăng cường kết nối giữa các đơn vị trong lĩnh vực truyền thông.

Theo kế hoạch, thời gian hỗ trợ đăng tải thông tin tuyển sinh được đề xuất từ ngày 15/4/2026 đến ngày 1/8/2026. Nhà trường cho biết việc đăng tải hoặc phát sóng thông tin sẽ tùy điều kiện của từng cơ quan báo chí.