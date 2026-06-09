ASUS mở rộng dải thiết bị AI cho người dùng phổ thông

(VTC News) -

Tại Công nghệ Toàn cầu Computex 2026, ASUS giới thiệu loạt thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mới, trải dài từ máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng đến nền tảng trợ lý AI cá nhân, cho thấy xu hướng AI đang được đưa sâu hơn vào các dòng sản phẩm tiêu dùng.

Zenbook 14 chỉ nặng khoảng 1,1 kg với thời lượng pin hơn 21 giờ.

Điểm nhấn của danh mục năm nay là việc ASUS tiếp tục mở rộng dòng Copilot+ PC với các mẫu Zenbook và Vivobook mới sử dụng nền tảng Intel, AMD và Qualcomm Snapdragon thế hệ mới. Các thiết bị được trang bị bộ xử lý thần kinh (NPU) có khả năng xử lý AI lên tới 45-50 TOPS, hỗ trợ các tác vụ AI ngay trên thiết bị thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây.

Trong đó, Zenbook 14 được định vị ở phân khúc laptop di động với trọng lượng khoảng 1,1 kg, thời lượng pin công bố hơn 21 giờ và vỏ máy sử dụng vật liệu Ceraluminum. Máy hỗ trợ các tính năng Copilot+ PC cùng các công nghệ bảo mật như Windows Hello, Microsoft Pluton và xác thực bằng passkey.

Ở nhóm người dùng sinh viên và văn phòng, ASUS giới thiệu Vivobook S14 và S16 với khung kim loại nguyên khối, vi xử lý Snapdragon X và NPU đạt 45 TOPS. Hãng cho biết thiết bị có thể hoạt động hơn 25 giờ sau mỗi lần sạc, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh đạt 60% pin trong khoảng 49 phút. Mẫu màn hình 16 inch sử dụng tấm nền OLED tỷ lệ 16:10, hướng tới nhu cầu học tập, làm việc và giải trí đa nhiệm.

Bên cạnh dòng laptop truyền thống, ASUS cũng giới thiệu Vivobook S Flip với thiết kế xoay gập 360 độ. Dòng sản phẩm này được trang bị màn hình cảm ứng OLED 2K, hỗ trợ bút cảm ứng ASUS Pen 3.0 và hướng đến những người dùng thường xuyên ghi chú, phác thảo hoặc làm việc linh hoạt giữa nhiều chế độ sử dụng.

ASUS Vivobook S16 hỗ trợ làm việc linh hoạt giữa nhiều chế độ sử dụng.

Ở phân khúc máy tính để bàn và máy tính tất cả trong một (AiO), ASUS công bố các mẫu V700 Mini Tower, V200 AiO và V400 AiO. Các sản phẩm được tích hợp những tính năng AI phục vụ học tập, làm việc từ xa và giải trí gia đình, đồng thời tận dụng các nền tảng xử lý mới nhằm tối ưu hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.

Một điểm đáng chú ý khác tại Computex 2026 là sự trở lại của ASUS trong thị trường máy tính bảng với mẫu ASUS Pad. Thiết bị sở hữu màn hình OLED kép kích thước 12,2 inch, độ phân giải 2.8K và tần số quét 144 Hz. Máy nặng khoảng 523 gram, sử dụng chip MediaTek Dimensity 8300 và pin dung lượng 9.000 mAh. Theo ASUS, thiết bị hướng tới nhu cầu giải trí, học tập và làm việc di động.

Bên cạnh đó, hãng cũng giới thiệu Zenni Claw - nền tảng trợ lý AI mới được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng thực hiện các công việc thường ngày như lập kế hoạch, sắp xếp lịch trình, chuẩn bị chuyến đi hoặc xử lý các tác vụ cá nhân. Hệ thống kết hợp xử lý trên thiết bị và điện toán đám mây nhằm cân bằng giữa hiệu suất, khả năng phản hồi và quyền riêng tư của người dùng.

Sự xuất hiện của loạt sản phẩm mới cho thấy các nhà sản xuất PC đang bước sang giai đoạn cạnh tranh mới, khi AI không còn giới hạn ở các mẫu máy cao cấp mà được đưa xuống những dòng thiết bị phổ thông phục vụ học tập, làm việc và giải trí hàng ngày. Tại Computex 2026, đây cũng là một trong những xu hướng nổi bật nhất của ngành máy tính cá nhân.