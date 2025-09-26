Quy định mới về tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh

(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quy định số 373 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo và phát thanh, truyền hình của đảng bộ tỉnh, thành phố (gọi tắt là cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố).

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại họp báo công bố chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Quy định nêu rõ, cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy là cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đồng thời đây là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền bằng báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, kênh nội dung thông tin trên không gian mạng; là đơn vị sự nghiệp, hoạt động báo chí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về tổ chức bộ máy, Ban Bí thư quy định, lãnh đạo cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố gồm: giám đốc và không quá 4 phó giám đốc.

Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố có không quá 6 đơn vị cấp phòng (sau đây gọi chung là phòng); TP Hà Nội và TP.HCM có không quá 7 phòng.

Trường hợp cần thiết, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định cho lập thêm một số phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trên cơ sở đề nghị, yêu cầu nhiệm vụ và mức tự chủ tài chính của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố; bảo đảm đúng quy định.

Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định tên gọi cụ thể của các phòng cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của địa phương, theo định hướng tên gọi của các phòng như sau: Văn phòng; Phòng Thư ký - Biên tập; Phòng Thời sự; Phòng Chuyên đề; Phòng Kỹ thuật - Công nghệ; Phòng Dịch vụ - Quảng cáo.

Quy định của Ban Bí thư lưu ý, tối thiểu có 5 người làm việc mới thành lập phòng. Phòng có dưới 7 người làm việc được bố trí trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; có từ 7-20 người làm việc được bố trí trưởng phòng và không quá 2 phó trưởng phòng; có từ 21 người làm việc trở lên được bố trí trưởng phòng và không quá 3 phó trưởng phòng.

Trong quá trình sắp xếp bộ máy theo chủ trương, kết luận, quy định của Trung ương, số lượng lãnh đạo cấp phó của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố và các phòng trực thuộc có thể bố trí nhiều hơn quy định nhưng không vượt quá số lượng cấp phó hiện có của các cơ quan trước sáp nhập. Tối đa sau 5 năm phải thực hiện theo đúng quy định.

Theo Quy định số 373, biên chế của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố do ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, mức tự chủ tài chính, phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt của cơ quan trong tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

Trong quá trình sắp xếp bộ máy theo chủ trương, kết luận, quy định của Trung ương, số lượng biên chế của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố được bố trí không vượt quá số lượng biên chế hiện có của các cơ quan trước sáp nhập. Căn cứ nhiệm vụ được giao và mức độ tự chủ tài chính, các cơ quan này thực hiện ký hợp đồng lao động và sử dụng cộng tác viên theo quy định.