'Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình' trở lại sau 10 năm

(VTC News) -

Ngày 5/9, tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College, TP.HCM), đã diễn ra lễ công bố cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025. Đây là sự kiện đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và chào đón tân sinh viên năm học 2025 - 2026.

Sau 10 năm gián đoạn, cuộc thi trở lại với thông điệp “Giọng sáng, dáng xinh”, hướng đến tôn vinh sắc vóc, giọng nói và tài năng toàn diện của nữ sinh yêu thích báo chí, phát thanh, truyền hình.

Không giống các cuộc thi nhan sắc khác, thí sinh Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025 phải thể hiện kỹ năng dẫn chương trình, xử lý tình huống trên sóng và phong thái chuyên nghiệp - những tố chất cần có của một nhà báo, MC, hay phát thanh viên.

TS Kim Ngọc Anh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II phát biểu cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành với cuộc thi do Nhà trường tổ chức.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, TS Kim Ngọc Anh cho biết: “Cuộc thi sẽ khơi dậy bản lĩnh, sự tự tin và tình yêu nghề của các bạn nữ sinh, đồng thời tạo nên một môi trường rèn luyện chuyên môn để các em thử sức và tỏa sáng.

Chúng tôi mong muốn cuộc thi không chỉ tìm ra gương mặt tiêu biểu mà còn giúp nữ sinh rèn luyện chuyên môn, lan tỏa hình ảnh đẹp của sinh viên VOV College và TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

ThS. Đào Thị Thắm - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ cũng khẳng định sẽ tạo nên một sân chơi vừa mang đậm dấu ấn chuyên môn, vừa gần gũi, nhân văn, để mỗi thí sinh đều có thể tìm thấy cơ hội phát triển cho riêng mình.

TS Kim Ngọc Anh (ngoài cùng bên trái) tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ tại lễ công bố cuộc thi.

Năm nay, cuộc thi chia làm 3 vòng gồm sơ khảo (21/9), chung khảo (3/10) và đêm chung kết (10/10/2025) tại Nhà thi đấu đa năng VOV College với sức chứa 2.000 khán giả.

Cuộc thi được tổ chức với chuỗi hoạt động kéo dài gần 2 tháng, gồm các vòng thi từ sơ khảo đến chung kết, tạo hành trình trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng toàn diện cho thí sinh.

Song song với các vòng thi, thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động đồng hành như tham quan, tìm hiểu tại các cơ quan báo chí, đài truyền hình; tham gia chương trình thiện nguyện; được catwalk director Bùi Nguyên Hạnh đào tạo kỹ năng trình diễn, phong thái sân khấu, đồng thời được MC Thanh Thảo cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm huấn luyện kỹ năng dẫn chương trình, xử lý tình huống và kỹ thuật phát thanh - truyền hình.

Đêm chung kết được dàn dựng hoành tráng, gồm 4 phần thi nổi bật như Tự hào VOV College (giới thiệu bản thân); Trang phục dạ hội (tôn vinh thần thái, gu thẩm mỹ); Duyên dáng Việt Nam (trình diễn áo dài, giao lưu trực tiếp) và Tôi yêu tiếng nói Việt Nam (Top 5 thuyết trình về ngôn ngữ, phát thanh, truyền hình).

Xen kẽ là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, giao lưu cùng lãnh đạo báo chí, doanh nghiệp và cựu sinh viên.

Hoa hậu biển Việt Nam 2024 Nguyễn Hoài Linh tại Lễ Công bố cuộc thi "Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình".

Người chiến thắng sẽ nhận vương miện, tiền thưởng và đặc biệt trở thành gương mặt đại diện hình ảnh VOV College trong các sự kiện, chiến dịch truyền thông. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ” cho ít nhất 20 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 2 triệu đồng/suất.

Hội đồng giám khảo đêm chung kết quy tụ gương mặt uy tín như Á hậu Trịnh Mỹ Anh - Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025, đạo diễn - nhà sản xuất Phạm Duy Khánh (CEO Five6 Entertainment), MC - biên tập viên Vũ Mạnh Cường (HTV), luật sư Nguyễn Tuyết Nhung - Giám đốc Tri Tâm Group, cùng nhiều nghệ sĩ, giảng viên, nhà báo.

"Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025" hứa hẹn với nhiều điểm mới thú vị.

Không chỉ là một sân chơi nhan sắc, Hoa khôi Sinh viên Phát thanh - Truyền hình 2025 còn rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng tinh thần thiện nguyện, tạo môi trường để nữ sinh khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nghề nghiệp.

Với sự chuẩn bị công phu, cuộc thi được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên VOV College năng động, trí tuệ và giàu khát vọng trong thời kỳ hội nhập.

Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) là trường cao đẳng công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, được thành lập 03/01/1978 do cố nhà báo Trần Lâm - Nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (1945 - 1988) ký quyết định thành lập. Từ ngày thành lập đến nay, Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II đã trở thành đơn vị cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho ngành phát thanh - truyền hình, truyền thông khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Trường hiện nay đang tổ chức đào tạo hệ cao đẳng chính quy cho hơn 1.500 sinh viên thuộc các ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quay phim, Quan hệ công chúng, Thiết kế đồ họa, Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Ngoài ra, VOV College còn tổ chức liên kết đào tạo liên thông đại học ngành Báo chí, bằng 2 đại học ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Truyền thông đa phương tiện. Tổ chức đào tạo các khóa ngắn hạn như Phát thanh viên, MC, Biên tập báo chí, Nghiệp vụ báo chí, Nghiệp vụ đạo diễn, Nghiệp vụ quay phim…