Quảng Ninh tiến sát mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(VTC News) -

Ngày 26/6, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 1026 công nhận tỉnh này đạt tiêu chí đô thị loại I.

Theo quyết định, phạm vi công nhận bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Quảng Ninh, với diện tích tự nhiên 6.231,27 km² và quy mô dân số năm 2025 là 1.523.400 người.

Quảng Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, tiền đề quan trọng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định của pháp luật về quy hoạch và phân loại đô thị; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành đối với Đề án đề nghị công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I do UBND tỉnh Quảng Ninh trình.

Việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I là dấu mốc quan trọng, khẳng định những thành tựu nổi bật của Quảng Ninh trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị theo hướng bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đây cũng là một trong những tiền đề quan trọng để Quảng Ninh có thể trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 9/6, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và UBND tỉnh Quảng Ninh liên quan Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến thời điểm này, xét về tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự thủ tục, Quảng Ninh cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm hồ sơ đạt chất lượng cao nhất.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu thành lập thành phố trực thuộc Trung ương không đơn thuần là hoàn thành các tiêu chí hành chính mà quan trọng hơn là xây dựng một đô thị thực sự chất lượng, có vai trò động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ đối với sự phát triển của vùng và cả nước.

"Quảng Ninh là một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Vì vậy, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương phải bảo đảm chất lượng đô thị bền vững, phát huy được vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và trên phạm vi cả nước", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu toàn bộ quá trình xây dựng hồ sơ phải được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm chất lượng cao nhất. Cụ thể, hồ sơ trình Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội không chỉ đáp ứng yêu cầu về trình tự, thủ tục mà còn phải thể hiện rõ bản sắc, tiềm năng, lợi thế và tầm nhìn phát triển của Quảng Ninh trong tương lai.

Về tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chấp hành Trung ương chậm nhất vào ngày 5/7. Sau khi tiếp thu ý kiến của Trung ương, các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét ngay tại kỳ họp tháng 10/2026 nhằm bảo đảm sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chất lượng cao nhất.