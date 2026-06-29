Rong mơ có tên khoa học là Sargassum, thuộc họ Sargassaceae, sinh trưởng phổ biến tại các vùng biển nhiệt đới. Theo thống kê của các tổ cộng đồng, xã Đông Sơn hiện có khoảng 190ha rong mơ, trong khi xã Vạn Tường có khoảng 300ha. Với sản lượng hàng chục nghìn tấn mỗi năm, rong mơ đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân ven biển Quảng Ngãi.
Đắk Lắk khởi công 100 căn nhà chống lũ hơn 170 tỷ đồng
Sau trận lũ lịch sử năm 2025 khiến 113 người thiệt mạng, Đắk Lắk khởi công xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ với tổng vốn hơn 170,9 tỷ.
Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường bong tróc, ổ gà ở Gia Lai
Đường DH ở Gia Lai xuống cấp, gây nguy hiểm cho người đi đường nhưng việc bàn giao quản lý, kinh phí bảo trì của tỉnh và xã chưa rõ ràng khiến địa phương lúng túng.
Nắng nóng 40 độ C, người dân miền Trung đổ ra biển giải nhiệt
Nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C khiến người dân miền Trung đổ xô tìm điểm "giải nhiệt" khiến các bãi biển ven trung tâm luôn ken đặc người.
Trúng đậm rong mơ, ngư dân Quảng Ngãi 'bỏ túi' bạc triệu mỗi ngày
Bơi thúng ra vùng biển gần bờ khai thác rong mơ, nhiều ngư dân Quảng Ngãi thu bạc triệu mỗi ngày.
Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân mới, thiết kế khác thường của Trung Quốc
Những hình ảnh mới xuất hiện từ nhà máy đóng tàu Giang Nam, đang làm dấy lên nhiều đồn đoán về chương trình tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Trung Quốc.
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/6: Nắng nóng gay gắt trên diện rộng
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/6 tiếp tục nắng nóng diện rộng, nhiều nơi trên 37°C, chiều tối xuất hiện mưa dông cục bộ, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Vì sao phong cách tối giản được ưa chuộng trong thiết kế nội thất?
Phong cách tối giản (Minimalism) ngày càng trở thành xu hướng nổi bật trong thiết kế nội thất, đặc biệt là không gian sống của các gia đình trẻ.
Mẹo khử mùi hôi trong ô tô đơn giản mà hiệu quả
Để không khó chịu, mệt mỏi vì mùi hôi trong ô tô, bạn có thể áp dụng những mẹo hay dưới đây, khoang xe sẽ luôn sạch sẽ, thơm mát.
Bất động sản nửa cuối năm 2026 sẽ diễn biến ra sao?
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Giá vàng hôm nay 29/6: Quay đầu đi xuống
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