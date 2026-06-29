Trúng đậm rong mơ, ngư dân Quảng Ngãi 'bỏ túi' bạc triệu mỗi ngày

Theo quy định của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi, dù rong mơ bắt đầu phát triển mạnh từ tháng 4 nhưng người dân chỉ được khai thác từ ngày 1/6 nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và tạo điều kiện cho các loài hải sản như cá chuồn, cá kình, mực… sinh sản, phát triển. Khi thu hoạch, rong phải được cắt cách gốc từ 10-25cm để tái sinh cho vụ sau.