Cập nhật TRỰC TIẾP Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina
Trận đấu giữa Thụy Sỹ và Bosnia & Herzegovina bắt đầu lúc 2h ngày 19/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina mới nhất tại đây.
Thụy Sĩ 0 0 Bosnia & Herzegovina
Đội hình Thụy Sỹ vs Bosnia & Herzegovina
Đội hình xuất phát của Thụy Sỹ và Bosnia & Herzegovina được cập nhật trước trận đấu 90 phút (khoảng 21h30 giờ Việt Nam).
Thông tin trận Thụy Sỹ đấu với Bosnia & Herzegovina (2h ngày 19/6)
Thụy Sỹ và Bosnia & Herzegovina gặp nhau ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026 trên sân SoFi Stadium ở Inglewood (California, Mỹ). Sau lượt đầu tiên, cả 4 đội trong bảng đều có 1 điểm.
Theo lịch phát sóng World Cup 2026 của VTV, trận đấu được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Trọng tài chính điều hành trận đấu là João Pinheiro, người Bồ Đào Nha.
Đây là lần đầu tiên Thụy Sỹ và Bosnia & Herzegovina gặp nhau tại World Cup. Hai đội mới đối đầu một lần trước đây, trong trận giao hữu tại Zurich năm 2016. Khi đó, Bosnia & Herzegovina thắng 2-0 nhờ các bàn của Edin Dzeko và Miralem Pjanic.
Theo mô hình dự đoán của Opta, Thụy Sỹ có 61,8% khả năng thắng trận. Khả năng Bosnia & Herzegovina giành chiến thắng là 17,2%, còn xác suất hòa là 21,1%.
Lực lượng, phong độ Thụy Sĩ trước trận gặp Bosnia & Herzegovina
Thụy Sỹ mở màn World Cup 2026 bằng trận hòa Qatar 1-1. Breel Embolo ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 17, nhưng Thụy Sỹ để đối thủ gỡ hòa ở thời gian bù giờ hiệp 2.
Theo Opta, bàn gỡ của Qatar ở mốc 93 phút 59 giây là một trong những bàn gỡ hòa muộn nhất ở vòng bảng World Cup kể từ khi dữ liệu được thống kê từ năm 1966. Trận gặp Qatar cũng là lần Thụy Sỹ tung ra nhiều cú sút nhất trong một trận World Cup, với 26 pha dứt điểm.
Đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin có nhiều thông số kiểm soát bóng nổi bật ở lượt đầu. Thụy Sỹ hoàn thành 527 đường chuyền và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 91,5%, cao nhất bảng B sau lượt trận mở màn.
Breel Embolo tiếp tục là cầu thủ đáng chú ý trên hàng công Thụy Sỹ. Theo Opta, 10 trong 25 bàn thắng của Embolo cho đội tuyển quốc gia đến trong 13 trận gần nhất. Granit Xhaka và Ricardo Rodriguez cũng có cột mốc đáng chú ý khi góp mặt ở kỳ giải lớn thứ bảy cùng đội tuyển Thụy Sỹ.
Về lực lượng, Thụy Sỹ không có ca chấn thương mới sau trận gặp Qatar. Bộ khung gồm Manuel Akanji, Nico Elvedi, Granit Xhaka và Breel Embolo nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng. Noah Okafor và Johan Manzambi là những phương án có thể được cân nhắc ở hàng công.
Lực lượng, phong độ Bosnia & Herzegovina trước trận gặp Thụy Sĩ
Bosnia & Herzegovina có 1 điểm ở trận ra quân World Cup 2026 sau trận hòa Canada 1-1 tại Toronto. Jovo Lukic đánh đầu mở tỷ số trong hiệp 1, trước khi Canada gỡ hòa ở phút 78 nhờ bàn thắng của Cyle Larin.
Bosnia & Herzegovina đang có chuỗi trận bất bại đáng chú ý. Theo Opta, đội bóng của huấn luyện viên Sergej Barbarez chỉ thua 1 trong 12 trận chính thức gần nhất, sau khi từng thua 12 trong 15 trận trước đó. Sáu trận gần nhất của Bosnia & Herzegovina trên mọi đấu trường đều kết thúc với tỷ số hòa.
Jovo Lukic là cầu thủ ghi bàn cho Bosnia & Herzegovina ở trận gặp Canada. Đó là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo này cho đội tuyển quốc gia, trong lần khoác áo thứ tư. Edin Dzeko, đội trưởng và chân sút số một lịch sử đội tuyển, vẫn là nhân tố kinh nghiệm trong danh sách dự World Cup.
Kerim Alajbegovic cũng có dấu mốc riêng ở trận ra quân. Cầu thủ 18 tuổi trở thành người trẻ nhất khoác áo Bosnia & Herzegovina tại một kỳ World Cup.
Về lực lượng, Sead Kolasinac cần được theo dõi thêm sau khi rời sân ở cuối trận gặp Canada. Trước đó, Nidal Celik dính chấn thương trong buổi tập và phải rời danh sách dự World Cup. Arjan Malic được gọi bổ sung thay thế hậu vệ của RC Lens.
Trực tiếp Thụy Sỹ vs Bosnia & Herzegovina 2h ngày 19/6, bảng B World Cup 2026
Trực tiếp bóng đá Thụy Sỹ vs Bosnia & Herzegovina (2h ngày 19/6): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina thuộc bảng B World Cup 2026.
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