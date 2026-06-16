  • logo
Xuất bản ngày 16/06/2026 02:11 PM
Xuất bản ngày 16/06/2026 02:11 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 16/6/2026 - XSVT 16/6

(VTC News) - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay thứ Ba ngày 16/6/2026 nhanh chóng, chính xác và đầy đủ các hạng giải.

Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 16/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 16/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 16/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 16/6/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 16/6/2026

Xem lại KQXSVT các kỳ trước

- XSVT 9/6/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) ngày 9/6/2026 có giải đặc biệt là 556701 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 9/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 9/6/2026.

XSVT 9/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 9/6/2026.

- XSVT 2/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu công bố kết quả xổ số ngày 2/6/2026 với giải đặc biệt là 306135 và các hạng giải khác như sau:

XSVT 2/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 2/6/2026.

XSVT 2/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 2/6/2026.

- XSVT 26/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 26/5/2026 như sau:

XSVT 26/5, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 26/5/2026.

XSVT 26/5, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 26/5/2026.

- XSVT 19/5/2026

Kết quả xổ số ngày 19/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng có giải đặc biệt là 382627 và các hạng giải khác như sau:

XSVT 19/5, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 19/5/2026.

XSVT 19/5, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 19/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho vé sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Gồm đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 16/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Google Thêm VTC News trên Google Search

Chọn VTC News làm nguồn ưu tiên trên Google Search

Bước 1: Bấm vào nút "Thêm VTC News trên Google", hoặc truy cập đường dẫn:

https://www.google.com/preferences/source?q=vtcnews.vn

Bước 2: Tại trang vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VTC News để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích màu xanh là hoàn tất.

Hướng dẫn thêm nguồn ưu tiên

✅ Khi xuất hiện dấu tích xanh như hình bên trên là bạn đã hoàn thành!

Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Dự báo thời tiết ngày 16/6: Miền Bắc mưa lớn, miền Trung nắng nóng trên 38°C
Dự báo thời tiết ngày 16/6: Miền Bắc mưa lớn, miền Trung nắng nóng trên 38°C
XSMN 16/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/6/2026
XSMN 16/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/6/2026
Vietlott 16/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/6/2026 - Xổ số Power 6/55
Vietlott 16/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/6/2026 - Xổ số Power 6/55
Cùng chuyên mục
Tin mới