Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 26/5/2026 - XSVT 26/5

XSVT 26/5. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 26/5/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 26/5/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 26/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 26/5/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 26/5/2026

Xem lại KQXSVT các kỳ trước

- XSVT 19/5/2026

Kết quả xổ số ngày 19/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng có giải đặc biệt là 382627 và các hạng giải khác như sau:

XSVT 19/5, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 19/5/2026.

- XSVT 12/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu công bố kết quả xổ số ngày 12/5/2026 với giải đặc biệt là 355485 và các hạng giải khác như sau:

XSVT 12/5, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 12/5/2026.

- XSVT 5/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 5/5/2026 như sau:

XSVT 5/5, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 5/5/2026.

- XSVT 28/4/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) ngày 28/4/2026 có giải đặc biệt là 718994 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 28/4, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 28/4/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho vé có dãy số chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Gồm 3 đài là Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau sẽ quay thưởng.

- Thứ 3: Gồm 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ quay thưởng.

- Thứ 4: Gồm 3 đài là Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay thưởng.

- Thứ 5: Gồm 3 đài là Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ quay thưởng.

- Thứ 6: Gồm 3 đài là Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương sẽ quay thưởng.

- Thứ 7: Gồm 4 đài là Bình Phước, Long An, TP.HCM, Hậu Giang quay thưởng.

- Chủ nhật: Gồm 3 đài là Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 26/5/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.