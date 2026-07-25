Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 25/7/2026 - XSHG 25/7

Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 25/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 25/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 25/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 25/7/2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 25/7/2026

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- XSHG 18/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 18/7/2026 như sau:

XSHG 18/7, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 18/7/2026.

- XSHG 11/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 11/7/2026 có giải đặc biệt là 883669 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHG 11/7, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 11/7/2026.

- XSHG 4/7/2026

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 4/7/2026 có giải đặc biệt là 726757 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHG 4/7, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 4/7/2026.

- XSHG 27/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 4/7/2026 với các hạng giải như sau:

XSHG 27/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 27/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm Công ty XSKT Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm Công ty XSKT Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm Công ty XSKT Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

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