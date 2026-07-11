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Xuất bản ngày 11/07/2026 02:00 PM
Xuất bản ngày 11/07/2026 02:00 PM

Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 11/7/2026 - XSHG 11/7

(VTC News) - XSHG 11/7, trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 11/7/2026, xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 11/7/2026, xổ số Hậu Giang 11/7.

Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 11/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 11/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 11/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 11/7/2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 11/7/2026

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- XSHG 4/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng ngày 4/7/2026 như sau:

XSHG 4/7, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 4/7/2026.

XSHG 4/7, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 4/7/2026.

- XSHG 27/6/2026

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 27/6/2026 có giải đặc biệt là 778736 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHG 27/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 27/6/2026.

XSHG 27/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 27/6/2026.

- XSHG 20/6/2026

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 20/6/2026 có giải đặc biệt là 168784 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHG 20/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 20/6/2026.

XSHG 20/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 20/6/2026.

- XSHG 13/6/2026

Kết quả xổ số ngày 13/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 715384 và các hạng giải khác như sau:

XSHG 13/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 13/6/2026.

XSHG 13/6, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 13/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng, dành cho những vé trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do Công ty XSKT Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN do Công ty XSKT Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN do Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN do Công ty XSKT Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang và Tiền Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 11/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Minh Trang(tổng hợp)
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