Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 3/6/2026 - XSCT 3/6

XSCT 3/6. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 3/6/2026 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 3/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 3/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 3/6/2026 - Xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 3/6/2026

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- XSCT 27/5/2026

Kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) ngày 27/5/2026 có giải đặc biệt là 007940 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCT 27/5, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 27/5/2026.

- XSCT 20/5/2026

Kết quả xổ số ngày 20/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng có giải đặc biệt là 010158 và các hạng giải khác như sau:

XSCT 20/5, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 20/5/2026.

- XSCT 13/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công bố kết quả xổ số ngày 13/5/2026 với giải đặc biệt là 718304 và các hạng giải khác như sau:

XSCT 13/5, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 13/5/2026.

- XSCT 6/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng ngày 6/5/2026 như sau:

XSCT 6/5, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 6/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không chỉnh sửa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá 30 ngày theo quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số cùng lúc trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả giải thưởng trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ Bảy: Đài TP.HCM, Hậu Giang, Long An và Bình Phước sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ thực hiện quay thưởng.

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