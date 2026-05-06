Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 6/5/2026 - XSCT 6/5

XSCT 6/5. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 6/5/2026 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 6/5/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 6/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 6/5/2026 - Xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 6/5/2026

Xem lại KQXSCT các kỳ trước

- XSCT 29/4/2026

Kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) ngày 29/4/2026 có giải đặc biệt là 211605 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCT 29/4, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 29/4/2026.

- XSCT 22/4/2026

Kết quả xổ số ngày 22/4/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng có giải đặc biệt là 657749 và các hạng giải khác như sau:

XSCT 22/4, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 22/4/2026.

- XSCT 15/4/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công bố kết quả xổ số ngày 15/4/2026 với giải đặc biệt là 854211 và các hạng giải khác như sau:

XSCT 15/4, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 15/4/2026.

- XSCT 8/4/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng ngày 8/4/2026 như sau:

XSCT 8/4, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 8/4/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé có dãy số trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt 6 số, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho các vé có dãy số trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng nhận được 6 triệu đồng.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không chỉnh sửa thông tin trên vé.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá hạn 30 ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng, toàn bộ số tiền thưởng sẽ nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

- Vé trúng thưởng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng số tiền thưởng của tất cả các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì lý do khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm có đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ Tư: Gồm có đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ quay thưởng.

- Thứ Năm: Gồm có đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM sẽ quay thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 6/5/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.