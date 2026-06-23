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Xuất bản ngày 23/06/2026 02:11 PM
Xuất bản ngày 23/06/2026 02:11 PM

Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 23/6/2026 - XSBTR 23/6

(VTC News) - XSBTR 23/6, trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 23/6/2026, xổ số Bến Tre ngày 23/6/2026, xổ số Bến Tre 23/6.

Kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 23/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTR 23/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTR 23/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 23/6/2026 - Xổ số Bến Tre thứ 3 ngày 23/6/2026

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- XSBTR 16/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng ngày 16/6/2026 như sau:

XSBTR 16/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 16/6/2026.

XSBTR 16/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 16/6/2026.

- XSBTR 9/6/2026

Kết quả xổ số Bến Tre ngày 9/6/2026 có giải đặc biệt là 910547 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBTR 9/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 9/6/2026.

XSBTR 9/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 9/6/2026.

- XSBTR 2/6/2026

Kết quả xổ số ngày 2/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng có giải đặc biệt là 292066 và các hạng giải khác như sau:

XSBTR 2/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 2/6/2026.

XSBTR 2/6, kết quả xổ số Bến Tre ngày 2/6/2026.

- XSBTR 26/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố kết quả xổ số ngày 26/5/2026 với giải đặc biệt là 710634 và các hạng giải khác như sau:

XSBTR 26/5, kết quả xổ số Bến Tre ngày 26/5/2026.

XSBTR 26/5, kết quả xổ số Bến Tre ngày 26/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên vẹn, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa hay có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá hạn này, vé trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp một vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Do đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Do đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Gồm đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Gồm đài TP.HCM, Hậu Giang, Long An và Bình Phước tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 23/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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