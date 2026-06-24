Trực tiếp Bosnia & Herzegovina vs Qatar 2h ngày 25/6, bảng B World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Bosnia & Herzegovina vs Qatar Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Bosnia & Herzegovina và Qatar bắt đầu lúc 2h ngày 25/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bosnia & Herzegovina vs Qatar mới nhất tại đây. Bosnia & Herzegovina 0 0 Qatar

Thông tin trận Bosnia & Herzegovina đấu với Qatar Bosnia & Herzegovina gặp Qatar ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026 trên sân vận động Lumen Field (Seattle, Mỹ). Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp Bosnia & Herzegovina vs Qatar trên VTV2 và VTV6. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Jesus Valenzuela, người Morocco. Đây là trận lượt cuối bảng B. Sau 2 lượt trận, Canada và Thụy Sĩ cùng có 4 điểm. Bosnia & Herzegovina đứng thứ ba với 1 điểm, hiệu số -3. Qatar cũng có 1 điểm nhưng xếp cuối bảng do hiệu số -6. Bosnia & Herzegovina đấu với Qatar ở lượt trận cuối bảng B World Cup 2026. Bosnia & Herzegovina và Qatar từng gặp nhau 2 lần, đều ở các trận giao hữu. Qatar đang nhỉnh hơn trong lịch sử đối đầu. Qatar thắng 2-0 năm 2000, trước khi hai đội hòa 1-1 năm 2010. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của Bosnia & Herzegovina tại các kỳ World Cup lại đến trước một đại diện châu Á, khi họ đánh bại đội tuyển Iran tại World Cup 2014. Cả hai đội đều chưa từng vượt qua vòng bảng World Cup. Bosnia & Herzegovina lần đầu dự World Cup năm 2014, còn Qatar góp mặt ở kỳ World Cup 2022 với tư cách chủ nhà. Mô hình dự đoán kết quả của Opta nhận định đại diện châu Âu có tỷ lệ thắng 65,9% sau 25.000 lần mô phỏng trận đấu. Xác suất Qatar thắng chỉ là 15,8%. Khả năng hòa là 18,2%.

Lực lượng, phong độ Qatar trước trận gặp Bosnia & Herzegovina Qatar có 1 điểm sau 2 trận, nhưng hiệu số -6 khiến họ đứng cuối bảng xếp hạng. Trận hòa 1-1 trước Thụy Sỹ đem lại tín hiệu tích cực ban đầu, bởi Qatar gỡ hòa ở thời gian bù giờ và giữ được sự kiên nhẫn trong thế bị dẫn. Tuy nhiên, trận thua Canada 0-6 khiến mọi đánh giá trở nên thận trọng hơn. Trong 6 trận gần nhất, Qatar chưa thắng. Họ hòa 3 và thua 3, ghi rất ít bàn ở giai đoạn này. Vấn đề lớn nhất của đội bóng châu Á là khả năng tạo cơ hội rõ ràng trong thế trận mở. Akram Afif vẫn là điểm tựa kỹ thuật quan trọng, nhưng nếu anh bị khóa khỏi khu vực trung lộ, Qatar thường thiếu phương án đột biến. Qatar đứng cuối bảng xếp hạng bảng B sau lượt trận thứ hai. (Ảnh: Reuters) Trận gặp Bosnia & Herzegovina vì vậy là bài kiểm tra về bản lĩnh nhiều hơn là chất lượng kiểm soát bóng. Qatar không thể phòng ngự quá sâu trong suốt 90 phút, nhưng cũng không đủ an toàn để dâng cao liên tục. Khoảng cân bằng giữa thận trọng và mạo hiểm sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của họ. Qatar thiếu Homam Ahmed và Assim Madibo, hai cầu thủ nhận thẻ đỏ trong trận thua Canada. Sultan Al Brake có thể thay Homam Ahmed ở hàng thủ, trong khi Karim Boudiaf là lựa chọn phù hợp để lấp khoảng trống ở tuyến giữa. Edmilson Junior nhiều khả năng vẫn đá chính, còn Akram Afif tiếp tục giữ vai trò hạt nhân trong các pha tấn công.