Nhận định, dự đoán tỷ số Bosnia & Herzegovina vs Qatar: Dzeko mở cửa đi tiếp

(VTC News) -

Bosnia & Herzegovina và Qatar bước vào lượt trận cuối bảng B trong tình thế không còn nhiều lựa chọn. Cả hai cùng có 1 điểm sau 2 trận, lần lượt đứng thứ ba và thứ tư. Đội thắng trong cặp đấu này vẫn còn cơ hội đi tiếp qua nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt, ít nhất là trên lý thuyết.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Bosnia & Herzegovina vs Qatar diễn ra lúc 2h ngày 25/6 trên sân Lumen Field (Seattle, Mỹ). Canada và Thụy Sỹ cùng có 4 điểm trước lượt cuối, vì vậy Bosnia & Herzegovina hoặc Qatar khó cạnh tranh trực tiếp hai vị trí đầu bảng nếu không có biến động lớn về hiệu số. Mục tiêu thực tế hơn của hai đội là giành 4 điểm để chờ thứ hạng giữa các đội đứng thứ ba.

Thông tin nhanh trận Bosnia & Herzegovina vs Qatar Thời gian: 2h ngày 25/6. Sân: Lumen Field, Seattle, Mỹ. Giải đấu: Bảng B World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Nhận định bóng đá Bosnia & Herzegovina vs Qatar

Bosnia & Herzegovina khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước chủ nhà Canada. Đó là trận đấu họ dẫn trước nhờ bàn thắng của Jovo Lukic ở phút 21, trước khi bị Cyle Larin gỡ hòa trong hiệp 2. Tuy nhiên, lượt trận thứ hai để lại nhiều vấn đề hơn khi đội bóng của HLV Sergej Barbarez thua Thụy Sỹ 1-4.

Bosnia & Herzegovina đấu với Qatar ở lượt trận cuối bảng B World Cup 2026.

Tỷ số thua Thụy Sỹ có phần nặng nề, bởi Bosnia & Herzegovina giữ sạch lưới đến phút 74. Nhưng sau bàn thua đầu tiên, cấu trúc phòng ngự của họ vỡ nhanh, đặc biệt sau khi Tarik Muharemovic nhận thẻ đỏ. Ermin Mahmic ghi bàn danh dự ở phút bù giờ, nhưng không đủ để cải thiện hiệu số đang là -3.

Qatar cũng có hành trình tương tự. Đội bóng châu Á giành 1 điểm trước Thụy Sỹ ở trận ra quân nhờ bàn gỡ muộn, nhưng sau đó thua Canada 0-6. Việc mất Homam Ahmed và Assim Madibo vì thẻ đỏ khiến Qatar gặp thêm bất lợi về lực lượng trước trận quyết định.

Bosnia & Herzegovina có ưu thế rõ hơn ở khu vực vòng cấm. Edin Dzeko không còn ở đỉnh cao tốc độ, nhưng vẫn là trung phong có khả năng làm tường, chọn vị trí và xử lý bóng bổng tốt. Khi đá cạnh Ermedin Demirovic, Bosnia có phương án tấn công trực diện hơn, đặc biệt trong các tình huống đưa bóng từ hai biên vào vòng cấm.

Qatar nhiều khả năng không đẩy cao đội hình quá sớm. Dù buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, đội bóng của HLV Julen Lopetegui vẫn cần ưu tiên sự chắc chắn sau trận thua nặng trước Canada. Cách lên bóng của Qatar phụ thuộc nhiều vào Akram Afif, cầu thủ có khả năng nhận bóng giữa các tuyến, kéo đối thủ ra khỏi vị trí và tạo cơ hội từ bóng cố định.

Phong độ Bosnia & Herzegovina

Bosnia & Herzegovina có 1 điểm sau 2 lượt trận và đứng thứ ba tại bảng B World Cup 2026 (hơn Qatar chỉ số phụ). Trận hòa Canada cho thấy họ có thể đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà, nhưng thất bại 1-4 trước Thụy Sỹ phơi bày hạn chế về khả năng kiểm soát trận đấu sau khi bị dẫn bàn. Đây là vấn đề đáng lo trước một trận đấu mà họ cần thắng.

Bosnia & Herzegovina thua đậm Thụy Sỹ. (Ảnh: Reuters)

Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Bosnia & Herzegovina thắng 2, hòa 3 và thua 1. Chuỗi bất bại của họ chỉ bị cắt đứt bởi trận thua Thụy Sỹ. Trước khi dự World Cup, đội bóng này vượt qua vòng play-off bằng những trận đấu nặng tính phòng ngự, trong đó có các chiến thắng sau loạt luân lưu trước Wales và Italy.

Điểm mạnh của Bosnia & Herzegovina nằm ở kinh nghiệm của tuyến trên và khả năng khai thác bóng cố định. Dzeko, Demirovic, Sead Kolasinac và Amar Dedic tạo ra nhiều phương án trong các pha tạt bóng, đá phạt và tranh chấp tầm cao. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu cần tránh để trận đấu kéo vào thế rượt đuổi, bởi tốc độ phòng ngự của họ không thật sự an toàn.

Phong độ Qatar

Qatar cũng có 1 điểm sau 2 trận, nhưng hiệu số -6 khiến họ đứng cuối bảng xếp hạng. Trận hòa 1-1 trước Thụy Sỹ đem lại tín hiệu tích cực ban đầu, bởi Qatar gỡ hòa ở thời gian bù giờ và giữ được sự kiên nhẫn trong thế bị dẫn. Tuy nhiên, trận thua Canada 0-6 khiến mọi đánh giá trở nên thận trọng hơn.

Trong 6 trận gần nhất, Qatar chưa thắng. Họ hòa 3 và thua 3, ghi rất ít bàn ở giai đoạn này. Vấn đề lớn nhất của đội bóng châu Á là khả năng tạo cơ hội rõ ràng trong thế trận mở. Akram Afif vẫn là điểm tựa kỹ thuật quan trọng, nhưng nếu anh bị khóa khỏi khu vực trung lộ, Qatar thường thiếu phương án đột biến.

Qatar trải qua trận đấu thảm họa trước Canada. (Ảnh: Reuters)

Trận gặp Bosnia & Herzegovina vì vậy là bài kiểm tra về bản lĩnh nhiều hơn là chất lượng kiểm soát bóng. Qatar không thể phòng ngự quá sâu trong suốt 90 phút, nhưng cũng không đủ an toàn để dâng cao liên tục. Khoảng cân bằng giữa thận trọng và mạo hiểm sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của họ.

Thông tin lực lượng Bosnia & Herzegovina vs Qatar

Bosnia & Herzegovina không có Tarik Muharemovic vì án treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp Thụy Sỹ. Dennis Hadzikadunic nhiều khả năng được sử dụng để thay thế ở trung tâm hàng phòng ngự. Đây là điều chỉnh bắt buộc, nhưng cũng ảnh hưởng đến sự ổn định của Bosnia trong các pha chống bóng dài và phòng ngự khu vực.

Edin Dzeko dự kiến tiếp tục đá chính dù gặp nhiều khó khăn ở trận trước. HLV Sergej Barbarez vẫn cần kinh nghiệm của tiền đạo kỳ cựu này trong một trận đấu đòi hỏi khả năng xử lý ở vòng cấm. Ermedin Demirovic có thể là người chia sẻ áp lực ghi bàn và kéo giãn hàng thủ Qatar.

Qatar thiếu Homam Ahmed và Assim Madibo, hai cầu thủ nhận thẻ đỏ trong trận thua Canada. Sultan Al Brake có thể thay Homam Ahmed ở hàng thủ, trong khi Karim Boudiaf là lựa chọn phù hợp để lấp khoảng trống ở tuyến giữa. Edmilson Junior nhiều khả năng vẫn đá chính, còn Akram Afif tiếp tục giữ vai trò hạt nhân trong các pha tấn công.

Đội hình dự kiến Bosnia & Herzegovina vs Qatar

Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac; Alajbegovic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Dzeko, Demirovic.

Qatar: Abunada; Al Oui, Khoukhi, Miguel, Al Brake; Laye, Gaber, Boudiaf; Edmilson, Abdurisag, Afif.

Dự đoán tỷ số Bosnia & Herzegovina vs Qatar

Dự đoán Bosnia & Herzegovina - Qatar: Đội nào thắng?

Bosnia & Herzegovina nhỉnh hơn nhờ khả năng tạo sức ép trực tiếp lên hàng thủ đối phương. Dzeko và Demirovic đem lại ưu thế trong vòng cấm, còn Dedic và Kolasinac có thể cung cấp chiều rộng từ hai biên. Nếu Bosnia kiểm soát tốt nhịp độ và đưa bóng vào khu vực cấm địa đủ thường xuyên, họ có cơ sở tạo ra khác biệt.

Qatar có thể kéo trận đấu về nhịp chậm để hạn chế va chạm trong vòng cấm. Afif là nhân tố đủ khả năng tạo khoảnh khắc, nhất là từ các pha đá phạt hoặc những tình huống nhận bóng giữa hàng tiền vệ và hậu vệ Bosnia. Tuy nhiên, việc thiếu hai cầu thủ vì án treo giò khiến Qatar khó duy trì sự chắc chắn trong 90 phút.

Kịch bản hợp lý là trận đấu chặt chẽ trong phần lớn hiệp 1, sau đó mở hơn khi một trong hai đội buộc phải tăng tốc. Bosnia & Herzegovina có nhiều phương án ghi bàn hơn, đặc biệt ở bóng bổng và tình huống cố định. Qatar vẫn có cơ hội ghi bàn, nhưng khó giữ được thế cân bằng nếu bị kéo vào các pha tranh chấp thể lực liên tục.

Dự đoán kết quả: Bosnia & Herzegovina 2-1 Qatar.