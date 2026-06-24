Link xem trực tiếp Bosnia & Herzegovina vs Qatar 2h ngày 25/6

(VTC News) -

Trận Bosnia & Herzegovina vs Qatar diễn ra lúc 2h ngày 25/6 (giờ Việt Nam), thuộc lượt trận cuối bảng B World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến chính thức như VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bosnia & Herzegovina vs Qatar nhanh nhất.

Xem trực tiếp Bosnia & Herzegovina vs Qatar trên kênh nào?

Trận Bosnia & Herzegovina vs Qatar diễn ra lúc 2h ngày 25/6 trên sân Lumen Field, Seattle, Mỹ. Đây là trận đấu thuộc lượt cuối bảng B World Cup 2026, được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6.

Thông tin nhanh trận Bosnia & Herzegovina vs Qatar Thời gian: 2h ngày 25/6. Sân: Lumen Field, Seattle, Mỹ. Giải đấu: Bảng B World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Cả Bosnia & Herzegovina và Qatar đều bước vào lượt trận cuối với 1 điểm, chưa hết cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp trên lý thuyết. Bosnia & Herzegovina đang xếp thứ ba bảng B nhờ hiệu số tốt hơn. Qatar đứng cuối bảng sau trận thua đậm Canada. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Trận Bosnia & Herzegovina đấu với Qatar được chiếu trực tiếp trên VTV2, VTV6.

Link xem trực tiếp Bosnia & Herzegovina vs Qatar hôm nay

Link xem trực tiếp Bosnia & Herzegovina vs Qatar được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Bosnia & Herzegovina vs Qatar trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, FPT Play, TV360.

Link xem trực tiếp Bosnia & Herzegovina vs Qatar trên VTV2: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html

Thông tin trận Bosnia & Herzegovina vs Qatar

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Bosnia & Herzegovina vs Qatar diễn ra lúc 2h ngày 25/6 (giờ Việt Nam). Đây là lượt trận cuối bảng B, diễn ra cùng giờ với trận Thụy Sĩ vs Canada.

Bosnia & Herzegovina khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa Canada 1-1, trước khi thua Thụy Sĩ 1-4 ở lượt trận thứ hai. Với 1 điểm sau 2 trận, đội bóng châu Âu không còn quyền tự quyết rõ ràng nhưng vẫn có cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba nếu giành chiến thắng trước Qatar.

Qatar cũng có 1 điểm sau 2 lượt trận. Đại diện châu Á hòa Thụy Sĩ 1-1 ở trận ra quân, nhưng sau đó thua Canada 0-6. Kết quả này khiến Qatar rơi xuống cuối bảng B với hiệu số bất lợi, đồng thời chịu áp lực lớn trước trận đấu quyết định.

Về lực lượng, Bosnia & Herzegovina thiếu Tarik Muharemovic vì án treo giò. Qatar cũng không có Homam Ahmed và Assim Madibo sau khi hai cầu thủ này nhận thẻ đỏ ở trận gặp Canada. Bosnia & Herzegovina vẫn trông chờ vào kinh nghiệm của Edin Dzeko, trong khi Akram Afif là nhân tố đáng chú ý nhất trên hàng công Qatar.

Lịch phát sóng World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 25/6 có 6 trận đấu. Ở bảng B, Thụy Sĩ gặp Canada cùng giờ với trận Bosnia & Herzegovina vs Qatar. Bảng C có 2 trận Scotland vs Brazil và Morocco vs Haiti, trong khi bảng A khép lại bằng các trận CH Séc vs Mexico và Nam Phi vs Hàn Quốc.

Các trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.