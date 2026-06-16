Nhận định, dự đoán kết quả Pháp vs Senegal, bảng I World Cup 2026

(VTC News) -

Trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Senegal diễn ra lúc 2h ngày 17/6 trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ). Siêu máy tính của Opta đánh giá Pháp có 64,8% cơ hội thắng, vượt trội so với mức 14,9% của Senegal.

Nhận định bóng đá Pháp vs Senegal

Pháp bước vào World Cup 2026 với vị thế của ứng viên vô địch hàng đầu. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps vô địch World Cup 2018, vào chung kết World Cup 2022 và vẫn còn không ít ngôi sao từng góp mặt ở 2 chiến dịch kể trên. Ở bảng đấu có Senegal, Na Uy và Iraq, vị trí đầu bảng là mục tiêu rõ ràng của đội đương kim á quân.

Tuy nhiên, Senegal hoàn toàn có thể khiến đội tuyển Pháp phải trầy trật. Trong quá khứ, thế hệ đàn anh của Sadio Mane từng gây sốc khi đánh bại Pháp ở World Cup 2002 và khiến đội đương kim vô địch thế giới ở thời điểm đó phải về nước sớm.

Đội tuyển Pháp thua Bờ Biển Ngà - cũng là một đội bóng châu Phi - ngay trước World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Pháp

Đội tuyển Pháp chỉ thua một trận trong 10 trận đấu gần nhất (thắng 8, hòa 1) trước World Cup 2026. Đó là trận thua 1-2 trước Bờ Biển Ngà trong trận giao hữu ngay trước giải. Dẫu vậy, đây không hẳn là thước đo cho sức mạnh của đội bóng có biệt danh "Les Bleus".

Đội bóng của Deschamps ghi 25 bàn trong 10 trận gần nhất. Họ có nhiều chiến thắng thuyết phục trước Ukraine, Azerbaijan, Colombia, Brazil và Bắc Ireland. Điểm mạnh rõ nhất của Pháp là chất lượng tấn công, khi các cầu thủ tuyến trên có thể tạo khác biệt bằng tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm.

Kylian Mbappe vẫn là nhân vật trung tâm. Tiền đạo này đã ghi 56 bàn cho đội tuyển Pháp, chỉ còn cách kỷ lục của Olivier Giroud 1 bàn. Bên cạnh Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Desire Doue đem đến nhiều phương án tấn công khác nhau.

Pháp có thể chơi chủ động, nhưng không nhất thiết phải kiểm soát bóng quá nhiều. Với tốc độ của nhóm cầu thủ tấn công, họ đặc biệt nguy hiểm khi chuyển trạng thái. Trước Senegal, điều quan trọng là Pháp cần hạn chế sai số ở tuyến dưới, bởi đại diện châu Phi có đủ thể lực để gây áp lực trong các pha tranh chấp.

Phân tích phong độ Senegal

Trong 10 trận gần nhất, tỷ lệ thắng của Senegal là 60%. hòa 2 và thua 2 trận. Sau chuỗi kết quả tốt ở giải châu Phi và các trận giao hữu, Senegal chững lại đôi chút khi thua Mỹ 2-3 rồi hòa Ả Rập Xê Út 0-0 trong 2 trận chuẩn bị cuối cùng trước World Cup 2026.

Mane là ngôi sao đáng chú ý nhất của Senegal. (Ảnh: Reuters)

Senegal ghi 16 bàn và thủng lưới 9 lần trong 10 trận gần nhất. Họ có 5 trận giữ sạch lưới, nhưng cũng từng thua Morocco 0-3 và nhận 3 bàn trước Mỹ. Điều đó cho thấy hàng thủ Senegal đủ chắc trong nhiều thời điểm, nhưng vẫn có thể gặp vấn đề khi đối đầu các đội chơi tốc độ và pressing mạnh.

Lối chơi của Senegal dựa nhiều vào sức mạnh, khả năng tranh chấp và các pha lên bóng biên. Họ có thể không cầm bóng nhiều trước Pháp, nhưng vẫn nguy hiểm nếu đưa bóng nhanh tới nhóm tấn công. Sadio Mane là thủ lĩnh nổi bật nhất, trong khi Nicolas Jackson và Ismaila Sarr có thể tạo áp lực bằng tốc độ.

Senegal cần giữ trận đấu trong thế cân bằng càng lâu càng tốt. Nếu để Pháp ghi bàn sớm, họ sẽ buộc phải dâng cao và khi đó khoảng trống phía sau hàng thủ có thể bị Mbappe cùng các vệ tinh khai thác.

Thông tin đội hình

Pháp có tin tích cực khi William Saliba đã trở lại tập luyện sau vấn đề ở lưng. Jules Kounde cũng sẵn sàng thi đấu dù từng bị căng cơ trong trận gặp Bắc Ireland. Mike Maignan không gặp vấn đề nghiêm trọng và nhiều khả năng bắt chính. Trên hàng công, Mbappe, Olise, Doue và Dembele có thể cùng đá chính.

Senegal có một vài ca cần theo dõi. Assane Diao từng bỏ lỡ buổi tập vì bị đau, Cherif Ndiaye vắng mặt trong buổi tập gần nhất chưa rõ lý do, còn Idrissa Gueye không hoàn thành trọn buổi tập để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, cả ba đều không được xem là vấn đề lớn. Sadio Mane đủ thể lực ra sân, trong khi Nicolas Jackson nhiều khả năng đá trung phong.

Đội hình dự kiến Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, T.Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe; Dembele.

Đội hình dự kiến Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, P.Gueye; Sarr, Diarra, Mane; Jackson.

Dự đoán kết quả: Pháp 3-1 Senegal.