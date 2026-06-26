Trực tiếp bóng đá Paraguay vs Australia 9h ngày 26/6, bảng D World Cup 2026

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Paraguay và Australia bắt đầu lúc 9h ngày 26/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Paraguay vs Australia mới nhất tại đây.

Thông tin trận Paraguay đấu với Australia (9h ngày 26/6)

Paraguay gặp Australia ở lượt cuối bảng D World Cup 2026 trên sân Levi's Stadium, Santa Clara, Mỹ. Trong hệ thống sân World Cup 2026, địa điểm này mang tên San Francisco Bay Area Stadium. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Clément Turpin, người Pháp.

Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Paraguay vs Australia trên VTV2, VTV6.

Trước trận này, Mỹ có 6 điểm và chắc chắn đi tiếp. Australia và Paraguay cùng có 3 điểm, trong đó Australia xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Thổ Nhĩ Kỳ chưa có điểm sau 2 lượt trận. Trận còn lại của bảng D là Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ, diễn ra cùng giờ.

Paraguay đấu với Australia ở lượt trận cuối bảng D World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên Paraguay và Australia gặp nhau ở một trận chính thức. Australia bất bại trong 5 trận giao hữu trước Paraguay, thắng 2 và hòa 3. Lần đối đầu gần nhất diễn ra tháng 10/2010 tại Sydney, khi Australia thắng 1-0.

Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, khả năng Paraguay thắng là 38,0%. Tỷ lệ hòa là 38,6%, còn khả năng Australia thắng là 23,4%.