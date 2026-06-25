Nhận định, dự đoán tỷ số Paraguay vs Australia: Tự quyết suất đi tiếp

(VTC News) -

Trận Paraguay vs Australia diễn ra lúc 9h ngày 26/6 trên sân Levi’s ở Santa Clara (bang California, Mỹ). Đây là trận đấu giữa 2 đội cạnh tranh trực tiếp vị trí nhì bảng D và tấm vé đi tiếp cùng chủ nhà Mỹ (chắc chắn đứng đầu bảng).

Hệ thống dữ liệu của Opta nhận định cơ hội thắng của Paraguay là 38%, Australia thắng 23,4%, còn khả năng hòa lên tới 38,6%. Kết quả hòa đủ để Australia giữ vị trí nhì bảng, nhưng Paraguay phải thắng để chiếm lấy suất vào thẳng vòng trong thay vì chờ đợi tấm vé vớt đầy rủi ro.

Thông tin nhanh trận Paraguay vs Australia Thời gian: 9h ngày 26/6. Sân: Levi’s Stadium, Santa Clara, Mỹ. Giải đấu: Bảng D World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Nhận định bóng đá Paraguay vs Australia

Bảng D gần như đã xác định Mỹ giữ vị trí đầu bảng sau 2 chiến thắng. Thổ Nhĩ Kỳ chưa có điểm và bị loại sớm, còn Paraguay và Australia cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ hai. Đây là bối cảnh khiến trận đấu ở Santa Clara có tính chất không khác gì loại trực tiếp.

Với 3 điểm và hiệu số 0, Australia có lợi thế hơn Paraguay trước lượt cuối. Đội bóng của HLV Tony Popovic không cần thắng bằng mọi giá, nhưng nếu chỉ hướng đến kết quả hòa quá sớm, họ có thể tự đặt mình vào thế bị ép sân trong thời gian dài.

Paraguay đấu với Nam Phi ở lượt trận thứ 3 bảng D World Cup 2026.

Vấn đề lớn nhất của Paraguay là thiếu Almiron. Cầu thủ này bị treo giò, khiến sức sáng tạo và khả năng tăng tốc bên cánh phải giảm rõ rệt. Khi Almiron vắng mặt, Julio Enciso trở thành nhân tố quan trọng nhất. Anh đã kiến tạo ở cả 2 trận đầu tiên của Paraguay và là người có khả năng tạo khác biệt bằng sút xa, chuyền khe hoặc bóng cố định.

Australia có nền tảng phòng ngự phù hợp cho một trận đấu kiểu này. Hệ thống 3 trung vệ với Alessandro Circati, Harry Souttar và Cameron Burgess đem lại chiều cao, khả năng chống bóng bổng và lợi thế trong các pha tranh chấp. Nếu Australia giữ được cự ly đội hình, Paraguay sẽ gặp nhiều khó khăn khi đưa bóng vào khu vực trung lộ.

Theo lịch thi đấu, 2 trận bảng D diễn ra cùng giờ. Tuy nhiên, cặp đấu còn lại không ảnh hưởng gì đến vị trí của Paraguay và Australia.

Phong độ Paraguay

Paraguay có 3 điểm sau 2 lượt trận, ghi 2 bàn và thủng lưới 4 lần. Trận thua Mỹ cho thấy họ có thể bị kéo giãn khi gặp đối thủ chơi tốc độ cao. Nhưng chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ lại chứng minh đội bóng của HLV Gustavo Alfaro có đủ khả năng chịu áp lực trong thế trận bất lợi.

Điểm đáng chú ý là Paraguay chưa từng thắng 2 trận vòng bảng trong cùng một kỳ World Cup. Đây là cột mốc họ có thể đạt được nếu vượt qua Australia. Ngoài ra, Paraguay bất bại trong 6 trận gần nhất ở lượt cuối vòng bảng World Cup, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Thống kê này cho thấy họ thường biết cách xử lý các trận đấu có áp lực lớn ở lượt cuối.

Paraguay thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 ở lượt trước. (Ảnh: Reuters)

Enciso là trung tâm trong mọi phương án tấn công. Khi Almiron bị treo giò, Enciso phải vừa nhận bóng giữa các tuyến, vừa tạo cơ hội cho Antonio Sanabria hoặc Isidro Pitta ở phía trên. Nếu Australia khóa được Enciso, Paraguay có thể rơi vào trạng thái tấn công biên nhưng thiếu chất lượng ở đường chuyền cuối.

Phong độ Australia

Australia có 3 điểm sau 2 trận, ghi 2 bàn và thủng lưới 2 lần. Chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận ra quân giúp họ tạo nền tảng tốt, nhưng thất bại 0-2 trước Mỹ chỉ ra một hạn chế quen thuộc: Australia không tạo đủ áp lực khi gặp đối thủ kiểm soát tốt nhịp độ.

Ở trận gặp Mỹ, Australia chỉ có 5 cú sút. Tính rộng hơn, số cú sút trung bình của họ ở các kỳ World Cup gần đây đã giảm so với giai đoạn 2006-2018. Đây là vấn đề cần cải thiện, nhất là khi một kết quả hòa vẫn đủ để đi tiếp nhưng không bảo đảm thế trận an toàn trong 90 phút.

Dù vậy, Australia có kinh nghiệm trong các trận cầu cần chịu đựng. Họ từng vượt qua vòng bảng World Cup 2006 và 2022. Nếu tiếp tục đi tiếp, đây sẽ là lần đầu tiên Socceroos vượt qua vòng bảng ở 2 kỳ World Cup liên tiếp. Trước Paraguay, ưu tiên của Australia là tránh để trận đấu vỡ nhịp sớm và tận dụng các pha bóng dài hướng tới Toure, Irankunda hoặc Volpato.

Australia chỉ cần hòa để chắc suất đi tiếp. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Paraguay vs Australia

Paraguay mất Miguel Almiron vì án treo giò. Đây là tổn thất lớn nhất của đội bóng Nam Mỹ, bởi Almiron là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong đội hình hiện tại và có khả năng kéo giãn hàng thủ đối phương bằng tốc độ. Diego Gomez từng gặp vấn đề thể trạng ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng có khả năng kịp bình phục.

Australia chờ tình trạng của Mathew Leckie. Cầu thủ chạy cánh này gặp vấn đề cơ ở trận thua Mỹ và chưa chắc đá chính. Cristian Volpato hoặc Nestory Irankunda là những phương án tăng tốc ở tuyến trên, trong khi Mohamed Toure có thể tiếp tục giữ vai trò trung phong.

Đội hình dự kiến Paraguay vs Australia

Paraguay: Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gomez, Mauricio; Enciso, Sanabria.

Australia: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos; Volpato, Toure, Irankunda.

Dự đoán tỷ số Paraguay vs Australia

Dự đoán Paraguay - Australia: Đội nào thắng?

Đây là một trong những trận cân bằng nhất lượt cuối vòng bảng. Cả 2 đội đều không mạnh trong tấn công. Trận đấu không dễ vượt quá mốc 2 bàn.

Paraguay mất Almiron nên sức xuyên phá giảm, trong khi Australia cũng không tạo ra nhiều cú sút ở trận gặp Mỹ. Cả hai đội đều có lý do tránh sai lầm sớm. Nếu có bàn mở tỷ số, trận đấu mới có thể chuyển sang trạng thái cởi mở hơn ở nửa cuối hiệp 2.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức trung bình. Paraguay có Enciso, Sanabria và bóng cố định để tạo khác biệt, nhưng sẽ gặp hàng thủ Australia có chiều cao và cự ly tốt. Ở chiều ngược lại, Australia có thể ghi bàn từ phản công hoặc tình huống bóng bổng, nhưng họ cần cải thiện số lần đưa bóng vào vòng cấm so với trận thua Mỹ.

Nhiều khả năng Paraguay kiểm soát bóng nhiều hơn trong từng giai đoạn, nhưng Australia phòng ngự đủ chắc để không bị cuốn khỏi cấu trúc. Khi cả hai đội đều hiểu rằng một sai lầm có thể thay đổi hoàn toàn vị trí trong bảng, trận đấu dễ kết thúc với cách biệt rất nhỏ.

Dự đoán kết quả: Paraguay 1-1 Australia.