Trực tiếp bóng đá Bỉ vs Iran 2h ngày 22/6, bảng G World Cup 2026

Cập nhật TRỰC TIẾP Bỉ vs Iran Trận đấu giữa Bỉ và Iran bắt đầu lúc 2h ngày 22/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Bỉ vs Iran mới nhất tại đây. Bỉ 0 0 Iran

Đội hình Bỉ vs Iran Thông tin đội hình xuất phát, dự bị của Bỉ và Iran được công bố chính thức trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút. Đội hình dự kiến Bỉ: Courtois; Meunier, Mechele, Ngoy, Castagne; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. Iran: Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Yousefi, Ezatolahi, Ghoddos, Mohebi; Taremi, Moghanlou.

Bảng xếp hạng bảng G World Cup 2026 Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Bỉ vs Iran, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng G như sau. XH Đội T HS Đ 1 Iran 1 2-2 1 2 New Zealand 1 2-2 1 3 Bỉ 1 1-1 1 4 Ai Cập 1 1-1 1

Thông tin trận Bỉ đấu với Iran (2h ngày 22/6) Bỉ gặp Iran lúc 2h ngày 22/6 trên sân SoFi Stadium, Inglewood (bang California, Mỹ). Trận đấu thuộc bảng G World Cup 2026 được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Trọng tài chính của trận đấu là ông Darío Herrera, người Argentina. Đây là lần đầu tiên Bỉ và Iran gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia nam. Theo Opta, Bỉ thắng trong 67,5% số lần mô phỏng trận đấu này. Khả năng hòa là 19,3%, còn khả năng Iran thắng là 13,2%. Opta cũng đánh giá Bỉ có 90,9% khả năng vượt qua vòng bảng. Tỷ lệ tương ứng của Iran là 47,4%. Trước cuộc đối đầu tại Los Angeles, Iran mới thắng 1 trong 10 trận gặp đại diện châu Âu ở World Cup, hòa 2 và thua 7 trận. Bỉ đấu với Iran ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026.

Lực lượng, phong độ Bỉ trước trận gặp Iran Bỉ mở màn World Cup 2026 bằng trận hòa Ai Cập 1-1 tại Lumen Field. Đội bóng châu Âu thủng lưới ở phút 19 sau bàn thắng của Emam Ashour. Sang hiệp hai, Romelu Lukaku vào sân và tạo sức ép trong tình huống Mohamed Hany phản lưới ở phút 66. Trận hòa Ai Cập khiến Bỉ nối dài chuỗi không thắng tại World Cup lên 3 trận, gồm 2 trận hòa và 1 thất bại. Trước chuỗi này, Bỉ thắng 11 trong 13 trận tại World Cup. Lukaku góp công lớn trong trận Bỉ hòa Ai Cập. (Ảnh: Reuters) Bỉ cũng chưa ghi bàn bằng cú dứt điểm của cầu thủ nhà tại World Cup kể từ pha lập công của Michy Batshuayi trước Canada năm 2022. Theo Opta, đội bóng này không ghi bàn từ 46 cú sút gần nhất ở World Cup, dù tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng của các pha dứt điểm đó là 5,66. Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Leandro Trossard, Youri Tielemans, Amadou Onana và Romelu Lukaku là các gương mặt đáng chú ý của Bỉ. Ở trận gặp Ai Cập, Squawka ghi nhận De Bruyne có 4 cú sút, nhiều nhất trận. Doku hoàn thành 3 trong 10 pha rê bóng, đoạt lại bóng 6 lần và mang về 5 tình huống phạm lỗi. Về lực lượng, Zeno Debast chưa sẵn sàng thi đấu dù đã trở lại tập riêng trên sân. Brandon Mechele và Nathan Ngoy là các lựa chọn ở trung tâm hàng thủ. Charles De Ketelaere được ghi nhận là trường hợp cần kiểm tra thể trạng sát giờ thi đấu.