Trực tiếp bóng đá Argentina vs Iceland hôm nay 10/6: Messi dự bị

Tờ Ole (Argentina) tiết lộ đội hình không có Lionel Messi. Huấn luyện viên Lionel Scaloni thay nhiều vị trí so với đội hình chính ở trận gặp Honduras, chỉ giữ lại các hậu vệ Giay, Otamendi, Lisandro, tiền vệ Palacios, Barco, Lo Celso và tiền đạo Simeone.

Argentina đấu với Iceland (8h ngày 10/6)

Trận đấu giữa Argentina và Iceland diễn ra lúc 8h ngày 10/6 trên sân vận động Jordan Hare (Auburn, Alabama, Mỹ). Đây là trận giao hữu cuối cùng của Argentina trước World Cup 2026. Người hâm mộ chờ đợi sự trở lại của Lionel Messi sau khi anh bình phục chấn thương.

Huấn luyện viên Lionel Scaloni xác nhận siêu sao 38 tuổi sẽ ra sân. Dù vậy, việc anh thi đấu ở thời điểm nào và bao nhiêu phút còn phụ thuộc vào đánh giá cụ thể về tình trạng thể lực. Trong trận giao hữu với Honduras (Argentina thắng 2-0) cuối tuần trước, Messi ngồi ngoài cả trận.

Messi trở lại ở trận giao hữu Argentina gặp Iceland. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Argentina chuẩn bị các phương án đội hình và chiến thuật giảm bớt sự phụ thuộc vào Messi trong suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử vẫn luôn tạo ra ảnh hưởng mang tính khác biệt mỗi khi anh góp mặt trên sân. Messi không còn bùng nổ ở tuổi 38 nhưng anh trở thành "chìa khóa" mở ra cơ hội cho các đồng đội xung quanh.

Tỷ lệ thắng của Argentina trong 10 trận gần nhất lên tới 80%. Họ chỉ thua 1 trận trước Ecuador ở trận đấu thủ tục của vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Đáng chú ý, Argentina có tới 7 trận không thủng lưới trong giai đoạn này.

Iceland đứng thứ 75 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Đội bóng này không được tham dự World Cup 2026 và phong độ của Iceland trong một năm qua cũng không tốt.

Đội tuyển Bắc Âu chỉ giành được 2 chiến thắng trong 10 trận đấu tính từ tháng 9/2025 đến nay (hòa 3, thua 5). Trong 5 trận gần nhất, Iceland chỉ hòa và thua.