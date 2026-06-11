Trọng tài World Cup bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, chủ tịch FIFA khuyên 'thư giãn'

(VTC News) -

Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, những tranh cãi liên quan đến chính sách nhập cảnh của Mỹ tiếp tục nóng lên. Tâm điểm là trường hợp của Omar Artan, trọng tài người Somalia đầu tiên trong lịch sử được lựa chọn làm nhiệm vụ tại World Cup nhưng bất ngờ bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Trước làn sóng chỉ trích, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino kêu gọi mọi người "hãy thư giãn".

"Những gì xảy ra với Omar, vị trọng tài đến từ Somalia, thực sự đáng tiếc. Tuy nhiên, chúng tôi không thể kiểm soát mọi thứ. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi, thảo luận và theo dõi tình hình. Đôi khi, có lẽ mọi người cũng nên bình tĩnh và thư giãn một chút. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết mọi vấn đề.

Đôi khi việc lập tức la hét, chỉ trích hay gây áp lực công khai lại mang đến tác dụng ngược trong quá trình tìm giải pháp. Chúng tôi luôn cố gắng tìm giải pháp. Nhưng cũng phải tôn trọng rằng FIFA không phải là những người có thể chỉ đạo chính phủ hay lực lượng thực thi pháp luật", ông nói tại cuộc họp báo trước thềm World Cup ở Mexico City ngày 10/6.

Chủ tịch FIFA nói mọi người "hãy thư giãn" về vấn đề trọng tài Omar Artan bị từ chối nhập cảnh. (Ảnh: AP)

Sau đó, Infantino được yêu cầu làm rõ phát biểu của mình. Ông nhấn mạnh rằng FIFA vẫn đang tích cực làm việc phía sau hậu trường và lấy ví dụ về việc đội tuyển Iran cuối cùng vẫn được cấp thị thực tham dự giải đấu dù quan hệ giữa Mỹ và Iran đang căng thẳng.

"Tôi không có ý nói hãy bình tĩnh rồi không làm gì cả. Ý tôi là hãy tin rằng chúng tôi đang làm việc phía sau hậu trường để tìm hiểu vấn đề. Có những điều chúng tôi được thông báo và cũng có những điều không được thông báo. Chúng tôi luôn cố gắng nhìn nhận mọi thứ theo hướng tích cực và tìm ra giải pháp", ông giải thích.

Bất chấp các rắc rối liên quan đến thị thực, bao gồm việc đội tuyển Iran phải chuyển địa điểm tập luyện sang thành phố Tijuana (Mexico) và trường hợp Omar Artan bị từ chối nhập cảnh, Infantino khẳng định ông không hối tiếc khi lựa chọn Mỹ là một trong các quốc gia đăng cai World Cup 2026.

Ông cũng cho biết FIFA đang áp dụng cách tiếp cận "thoải mái" tương tự đối với các cuộc điều tra liên quan đến giá vé World Cup. Hiện tổng chưởng lý của các bang California, New Jersey, New York và Texas đều đang mở các cuộc điều tra liên quan đến vấn đề này.

"Chúng tôi rất thoải mái về chuyện đó bởi trước khi bán 7 triệu vé, FIFA đã tham khảo ý kiến của những luật sư và chuyên gia hàng đầu. Tại California, chúng tôi đã bán khoảng 800.000 vé cho các trận đấu ở Los Angeles và San Francisco. Trong số đó chỉ có ba khách hàng khiếu nại, sau đó có thêm một trường hợp nữa. Các vụ việc này đã được giải quyết trước khi cuộc điều tra bắt đầu.

Chúng tôi hoan nghênh mọi cuộc điều tra. FIFA sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và đưa ra lập luận của mình. Điều quan trọng nhất là mỗi đồng tiền chúng tôi tạo ra đều được tái đầu tư cho bóng đá", ông khẳng định.