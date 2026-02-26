Trọng tài Thái Lan bắt chính trong trận derby Thủ đô

Trận derby Thủ đô giữa Thể Công Viettel vs Hà Nội FC được đánh giá là tâm điểm của vòng 14 V-League 2025/26. Trận đấu này được đánh giá sẽ rất quyết liệt khi hai đội lần lượt xếp thứ ba và tư trong bảng xếp hạng V-League, đồng thời vẫn còn cơ hội đua vô địch.

Trọng tài Songkran Bunmeekiart (Ảnh: VPF)

Với tính chất quan trọng, VPF đã mời hai trọng tài FIFA tham gia điều hành trận đấu. Hai trọng tài người Thái Lan Songkran Bunmeekiart (sinh năm 1990) và Mongkolchai Pechsri (sinh năm 1981) được mời làm nhiệm vụ với một người đảm nhiệm vai trò trọng tài chính, một trọng tài phụ trách phòng VAR.

Trọng tài Songkran Bunmeekiart từng bắt chính trận đấu giữa Đà Nẵng và Quảng Nam tại vòng 23 V-League 2024/25. Trước đó, trọng tài người Thái Lan cũng được mời điều hành các trận đấu ở mùa 2022 cũng như mùa 2023 nên khá quen thuộc với bóng đá Việt Nam.

Trọng tài Mongkolchai Pechsri (Ảnh: VPF)

Trọng tài Mongkolchai Pechsri cũng là cái tên có nhiều năm điều hành các trận đấu tại Việt Nam. Tại V-League 2024/25, ông làm trọng tài VAR trận Thanh Hóa gặp Thể Công Viettel tại vòng 19.

Đây là trận đấu thứ hai tại V-League 2025/26 được điều hành bởi tổ trọng tài ngoại. Trước đó ở vòng 13, trận đấu giữa CAHN và Ninh Bình được điều hành bởi trọng tài chính Razlan Joffri Bin Ali và trọng tài VAR Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail (Malaysia).

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs Hà Nội sẽ diễn ra vào 19h15 ngày 1/3 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).