Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng, Đà Nẵng thua ngược Thể Công Viettel

(VTC News) -

Trận đấu cuối cùng của vòng 7 V.League là cuộc đọ sức giữa Thể Công Viettel và SHB Đà Nẵng. Phải làm khách trên sân Hàng Đẫy, thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu. Cách đá này phát huy hiệu quả bởi họ sở hữu hàng thủ được tổ chức tốt với Kim Dong Su và Bùi Tiến Dũng.

Tuy nhiên, đây không phải ngày may mắn với đội bóng bên bờ sông Hàn. Ngay trong hiệp 1, Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương rất nặng sau pha cản phá Lucao. Đổi lại, CLB Đà Nẵng lại biết cách vượt khó và tận dụng cơ hội.

Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương.

Phút 37, Đinh Viết Tú bên phía Thể Công Viettel mắc sai lầm. Anh phá bóng hụt tạo điều kiện cho Milan Makaric dứt điểm mở tỉ số trận đấu. Tận dụng sự mất tập trung của đối thủ, Đà Nẵng tiếp tục tung ra nhiều pha phản công đáng chú ý. Đáng tiếc, Milan và Henen lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Hiệp 2, Thể Công Viettel gây ra sức ép rất lớn lên phần sân của Đà Nẵng. Công bằng mà nói, đại diện miền Trung vẫn đứng vững dù không ít lần Phan Văn Biểu - người được chọn thay thế Tiến Dũng phải vất vả cản phá.

Nỗ lực của Đà Nẵng không giúp họ giữ sạch lưới. Phút 69, Xuân Tiến dứt điểm chuẩn xác gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel sau đường chuyền từ Văn Khang. Phút 80, Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu không mấy nguy hiểm nhưng Văn Biểu lúng túng để bóng đi vào lưới.

Chung cuộc, Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng.

Kết quả: Thể Công Viettel 2-1 SHB Đà Nẵng

Ghi bàn:

Thể Công Viettel: Đinh Xuân Tiến (69'), Nhâm Mạnh Dũng (80')

SHB Đà Nẵng: Milan (37')

Đội hình Thể Công đấu với Đà Nẵng

Thể Công Viettel: Văn Việt (25), Viết Tú (18), Nhật Nam (16), Colonna (2), Tiến Anh (86), Tuấn Tài (12), Văn Tú (88), Wesley Nata (25), Hữu Thắng (8), Lucao (9), Pedro Henrique (10).

SHB Đà Nẵng: Tiến Dũng (91), Ngọc Hiệp (2), Đức Anh (15), Kim Dong Su (3), Quốc Nhật (22), Phi Hoàng (21), David Henen (10), Anh Tuấn (6), Đình Duy (18), Minh Quang (38), Makaric (9).