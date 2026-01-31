Kết quả Hải Phòng vs Thể Công Viettel, vòng 12 V.League mới nhất

(VTC News) -

Hải Phòng 1-2 Thể Công 33' Lucao Tagueu 57' 68' Lucao

Trận Hải Phòng đấu với Thể Công Viettel thuộc vòng 12 V.League diễn ra lúc 18h hôm nay 31/1 trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng). Cú đúp của tiền đạo Lucao giúp đội khách giành 3 điểm.

Đội hình Hải Phòng vs Thể Công Viettel

Hải Phòng: Nguyễn Đình Triệu (1), Đàm Tiến Dũng (4), Fred Friday (7), Nguyễn Hữu Nam (9), Hồ Minh Dĩ (11), Bùi Tiến Dụng (16), Lê Mạnh Dũng (19), Nguyễn Văn Minh (29), Luiz Antonio (88), Joel Tagueu (95), Triệu Việt Hưng (97).

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt (28), Kyle Colonna (2), Bùi Tiến Dũng (4), Lucao (9), Phan Tuấn Tài (12), Paulinho (14), Lê Quốc Nhật Nam (16), Nguyễn Đức Hoàng Minh (17), Nhâm Mạnh Dũng (23), Wesley Nata (25), Nguyễn Văn Tú (88).

Hải Phòng đấu với Thể Công Viettel ở vòng 12 V.League.

Thông tin Hải Phòng và Thể Công Viettel

Hải Phòng đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng trước vòng 12 với 20 điểm. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm duy trì phong độ ấn tượng khi thắng 4/5 trận gần nhất. Trước khi giải đấu trở lại, đội bóng đất Cảng có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng với chuyến tập huấn tại Móng Cái và loạt trận giao hữu nhằm duy trì thể lực và cảm giác thi đấu cho các cầu thủ.

Bên kia chiến tuyến, Thể Công - Viettel xếp ngay sau Hải Phòng với chỉ 1 điểm ít hơn trên bảng xếp hạng và vẫn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua nhóm đầu. “Cơn lốc đỏ” đã thắng 4/5 trận gần nhất ở cả V.League 1 và Cúp Quốc gia.

Hải Phòng bước vào trận đấu tới với lực lượng khá ổn định, trong đó hàng công là điểm mạnh lớn nhất. Bộ đôi ngoại binh Fred Friday và Joel Tagueu là trụ cột trên mặt trận tấn công.

Với Thể Công Viettel, việc chia tay hai trụ cột Nguyễn Đức Chiến và Trương Tiến Anh khiến HLV Velizar Popov cần điều chỉnh về bộ khung đội hình. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Bulgaria vẫn còn trong tay nhiều cái tên chất lượng.