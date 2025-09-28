Thắng Hà Tĩnh, Thể Công bám sát ngôi đầu bảng xếp hạng V.League

Highlight Thể Công 2-0 Hà Tĩnh
Kết quả: Thể Công Viettel 2-0 Hà Tĩnh
Ghi bàn
Thể Công: Lucao (51'), Pedro (69')
Đội hình Thể Công đấu với Hà Tĩnh
Thể Công Viettel: Văn Việt, Tiến Anh, Viết Tú, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Nata, Hữu Thắng, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique
Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Helerson, Viết Triều, Duy Thường, Trọng Hoàng, Onoja, Sỹ Hoàng, Công Thành, Atshimene, Viktor Lê.
