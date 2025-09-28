  • Zalo

Thắng Hà Tĩnh, Thể Công bám sát ngôi đầu bảng xếp hạng V.League

Tối 29/9 trên sân vận động Hàng Đẫy, CLB Thể Công Viettel đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 2-0 ở vòng 5 V.League 2025-2026.

Kết quả: Thể Công Viettel 2-0 Hà Tĩnh

Ghi bàn

Thể Công: Lucao (51'), Pedro (69')

Đội hình Thể Công đấu với Hà Tĩnh

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tiến Anh, Viết Tú, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Nata, Hữu Thắng, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Hạnh, Helerson, Viết Triều, Duy Thường, Trọng Hoàng, Onoja, Sỹ Hoàng, Công Thành, Atshimene, Viktor Lê.

