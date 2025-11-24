Hà Nội FC chia tay ngoại binh mất giá 7 tỷ đồng sau 3 tháng

(VTC News) -

Câu lạc bộ Hà Nội đăng trên mạng xã hội Facebook sáng 24/11: "Cảm ơn những đóng góp của Willian Maranhao trong giai đoạn đầu của mùa giải 2025/26. Chúc tiền vệ người Brazil sẽ gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường tiếp theo của sự nghiệp". Thông báo này được hiểu là lời chia tay đối với cầu thủ 29 tuổi.

Willian Maranhao gia nhập Hà Nội FC tháng 8/2025. Anh là một trong những ngoại binh có hồ sơ ấn tượng nhất V.League mùa giải này, được trang dữ liệu chuyển nhượng Transfermarkt định giá 1 triệu euro (nay giảm xuống còn 750.000 euro, khoảng 22 tỷ đồng).

Willian Maranhao chia tay Hà Nội FC.

Tièn vệ người Brazil được đào tạo tại Boavista - một trong những CLB giàu truyền thống ở xứ samba. Willian Maranhao thi đấu 5 mùa giải tại Serie A (giải đấu hạng cao nhất của Brazil), từng chơi cho những câu lạc bộ nổi tiếng hàng đầu như Vasco da Gama, EC Bahia, Santos, Athletico Goianiense.

Willian Maranhao ra sân 11 trận cho Hà Nội FC ở mùa giải này, hầu hết là đá chính. Tuy nhiên, ở 2 trận đấu gần nhất (gặp PVF CAND và Nam Định), huấn luyện viên Harry Kewell chỉ tung tiền vệ người Brazil vào sân ở cuối hiệp 2.

Chia tay Willian Maranhao, Hà Nội FC còn 3 ngoại binh là Adriel Silva, Luiz Fernando và Daniel Passira. Trong đó, Adriel Silva ít khi được sử dụng. Trung vệ người Brazil mới thi đấu 5 trận cho đội bóng Thủ đô.

Trong kỳ nghỉ dài giữa mùa giải, Hà Nội FC vừa công bố gia hạn hợp đồng với 2 cầu thủ nội. Đó là tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (hợp đồng mới đến năm 2031) và thủ môn Quan Văn Chuẩn (2030).

Sau 11 vòng đấu ở V.League 2025-2026, Hà Nội FC tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Họ kém đội đầu bảng là Ninh Bình tới 12 điểm. Tại Cúp Quốc gia, đội bóng Thủ đô sớm dừng bước ngay ở vòng đầu tiên.