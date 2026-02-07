07/02/2026 15:59:22 +07:00

Cập nhật V.League vòng 13 hôm nay: Bảng xếp hạng mới nhất

Cập nhật bóng đá Việt Nam hôm nay: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 13 mới nhất.

Bước vào vòng 13, câu lạc bộ Công an Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng với 29 điểm. Ninh Bình bám sát phía sau (27 điểm, đá nhiều hơn 1 trận). Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, PVF CAND và Đà Nẵng cạnh tranh trụ hạng.

Trận Hà Nội FC đấu với Hải Phòng diễn ra lúc 19h15 hôm nay 7/2. Kênh trực tiếp: FPT Play, TV360+11.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và CAHN dời lịch về ngày 22/3. Ninh Bình có cơ hội đòi lại ngôi đầu bảng tạm thời.

Bảng xếp hạng V.League 2025 - 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League mới nhất theo thông tin chính thức của ban tổ chức. Vị trí các đội bóng vòng 13 như sau.

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1CAHN1125/829
2Ninh Bình1228/1427
3Thể Công Viettel1118/922
4Hải Phòng1223/1620
5CA TP.HCM1216/1520
6Hà Nội1221/1618
7Hà Tĩnh129/1316
8Becamex TP.HCM1214/1912
9Nam Định1112/1611
10HAGL128/1611
11SLNA1212/1810
12Thanh Hóa1111/179
13PVF-CAND1213/248
14Đà Nẵng1110/197

Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

Đội vô địch V.League 2025-2026 được thưởng 5 tỷ đồng và giành quyền tham dự AFC Champions League 2 (Cúp C2 châu Á) mùa sau. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng Nhất.

Ngày 7/2 - 18h: Ninh Bình vs HAGL.

Ngày 7/2 - 18h: Becamex TP.HCM vs PVF CAND.

Ngày 7/2 - 19h15: Hà Nội vs Hải Phòng.

Ngày 8/2 - 19h15: Thể Công Viettel vs SLNA.

Ngày 8/2 - 19h15: CA TP.HCM vs Thanh Hóa.

Ngày 9/2 - 18h: Nam Định vs Hà Tĩnh.

Ngày 22/3 - 18h: Đà Nẵng vs CAHN.

