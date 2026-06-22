Triệt phá 2 đường dây bán ebook tiếng Anh lậu, thu lợi hơn 1,5 tỷ đồng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) Đà Nẵng vừa xác lập chuyên án, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đấu tranh với các đường dây kinh doanh sách Tiếng Anh điện tử (Ebook) trái phép trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố 2 vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can về hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Các vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng sao chép trái phép hàng trăm đầu sách có bản quyền, đăng tải trên website, fanpage Facebook để bán cho người học trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 1,5 tỷ đồng.

Cần quyết liệt đấu tranh với tội phạm xâm phạm quyền tác giả. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Vụ việc thứ nhất liên quan đến T.T.T.Y. (38 tuổi, trú tại Đồng Tháp) và P.T.N. (35 tuổi, trú tại An Giang). Từ năm 2019, Y. thuê N. thiết kế, vận hành website chuyên quảng bá và kinh doanh sách tiếng Anh điện tử.

Sau khi mua các đầu sách chính thống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, một số đơn vị khác, Y. quét thành file PDF, sử dụng phần mềm chèn thêm âm thanh, hình ảnh để tạo thành sách điện tử rồi rao bán công khai trên mạng.

Khách hàng có thể mua tài khoản học trực tuyến với giá 499.000 đồng mỗi năm hoặc mua các bộ sách dưới dạng file ngoại tuyến với giá từ 240.000 đến 1,8 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định Y. đã sao chép, tạo ra khoảng 100 đầu sách điện tử với hơn 600 cuốn sách của nhiều nhà xuất bản khác nhau, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Ở vụ án thứ hai, từ năm 2018, C.L. (30 tuổi, trú tại Vĩnh Long) lập fanpage Facebook và kênh YouTube cá nhân để quảng cáo, kinh doanh sách tiếng Anh điện tử trái phép. Sau khi mua sách bản quyền, L. quét thành file PDF, sử dụng phần mềm để tạo thành sách điện tử hoàn chỉnh rồi lưu trữ trên hàng trăm tài khoản Google Drive khác nhau.

Các sản phẩm được rao bán với giá từ 80.000 đến 220.000 đồng mỗi cuốn. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định L. đã tạo ra 784 bộ sách tiếng Anh điện tử, bán cho hơn 5.000 lượt khách hàng và thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng.

Thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục tăng cường phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên không gian mạng; đồng thời khuyến cáo người dân ưu tiên sử dụng các sản phẩm có bản quyền, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.