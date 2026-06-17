Triển lãm ngoài trời quy mô lớn lần đầu xuất hiện tại Hội Báo toàn quốc 2026

(VTC News) -

Hội Báo toàn quốc 2026 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Hải Phòng từ 17-21/6.

Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Đây là lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại Hải Phòng, quy tụ 66 cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trên cả nước tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm báo chí.

Tổng cộng có 87 gian trưng bày được bố trí tại khu trung tâm, khu báo chí chủ lực, khu thành phố Hải Phòng, khu các cấp Hội Nhà báo và khu trưng bày ngoài trời.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chủ trì họp báo giới thiệu các hoạt động trọng tâm của giới báo chí trong dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Viên Minh)

Theo ban tổ chức, không gian Hội Báo năm nay được thiết kế như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai, giới thiệu những dấu ấn nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển.

Các hoạt động trưng bày không chỉ phản ánh thành tựu của nền báo chí cách mạng mà còn cho thấy vai trò đồng hành của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Hội Báo toàn quốc 2026 là trưng bày chuyên đề ngoài trời "Báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam" do Bảo tàng Báo chí Việt Nam thực hiện.

Không gian triển lãm có chiều dài gần 150m, giới thiệu khoảng 1.000 hình ảnh, tư liệu, bài báo, bìa báo và tranh cổ động được tuyển chọn công phu.

Thông qua hệ thống tư liệu phong phú, triển lãm tái hiện những dấu mốc đáng nhớ của nền báo chí cách mạng Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử, đồng thời phản ánh mối liên hệ giữa báo chí với đời sống văn hóa, xã hội và sự phát triển của đất nước.

Không chỉ phục vụ đội ngũ những người làm báo, không gian này còn tạo điều kiện để công chúng tiếp cận gần hơn với lịch sử báo chí Việt Nam thông qua những tư liệu, hình ảnh và ấn phẩm báo chí có giá trị được lưu giữ qua nhiều thời kỳ.

Hội Báo toàn quốc 2026 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn từ 19-21/6.

Hội Báo toàn quốc 2026 là một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng TP Hải Phòng tổ chức.

Chuỗi hoạt động diễn ra trong bối cảnh toàn ngành báo chí đang triển khai các nhiệm vụ, định hướng phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2030.

Bên cạnh Hội Báo toàn quốc, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của đợt kỷ niệm năm nay.

Đây là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí Việt Nam, được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc và đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng.

Năm nay, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải. Các tác phẩm được vinh danh phản ánh nhiều vấn đề lớn của đất nước, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đặc biệt, năm 2026 cũng đánh dấu tròn 20 năm Giải Báo chí Quốc gia được tổ chức. Vì vậy, lễ trao giải không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm tiêu biểu mà còn là cơ hội nhìn lại chặng đường hai thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của báo chí và đất nước.

Bên cạnh đó, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 19 và 20/6 với 11 phiên làm việc, gồm lễ khai mạc, lễ bế mạc và 9 phiên thảo luận chuyên đề.

Nội dung các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề đang được ngành báo chí đặc biệt quan tâm như phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát triển kinh tế báo chí; bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI; quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số; ứng dụng và kiểm soát AI tại các cơ quan báo chí; truyền thông chính sách hỗ trợ địa phương phát triển và chiến lược tự chủ của các cơ quan báo chí trong môi trường số.

Một điểm mới của diễn đàn năm nay là sự tham gia đồng hành của các cơ quan báo chí chủ lực như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo TP Hải Phòng trong việc phụ trách một số phiên thảo luận, hứa hẹn mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn về hoạt động báo chí trong bối cảnh mới.

Cùng với các hoạt động nghiệp vụ, Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng" năm 2026 tiếp tục là điểm hẹn giao lưu của những người làm báo.

Năm nay, cuộc thi có sự tham gia của các nhà báo đến từ Lào, Thái Lan và Campuchia, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác và tình đoàn kết giữa báo chí Việt Nam với báo chí các nước trong khu vực.