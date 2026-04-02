TP.HCM xây dựng Trung tâm An ninh mạng ngay năm 2026

Theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu vừa được Thành ủy TP.HCM ban hành, trong năm 2026 Thành phố sẽ đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng thông tin, trang thiết bị bảo mật hiện đại. Đồng thời xây dựng Trung tâm An ninh mạng Thành phố.

Trung tâm có chức năng giám sát, phân tích, cảnh báo sớm và điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin trên hệ thống.

Đồng thời, triển khai các hệ thống giám sát an ninh mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phát hiện và ngăn chặn nguy cơ tấn công.

TP.HCM xây dựng Trung tâm An ninh mạng để giám sát, phân tích, cảnh báo sớm và điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin trên hệ thống.

Thành phố cũng xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng có trình độ cao. Đồng thời vận dụng cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với nhân lực an ninh mạng làm việc trong cơ quan nhà nước theo Nghị quyết số 260 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Thành ủy TP.HCM xác định công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách. Việc bảo đảm an ninh mạng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trên địa bàn, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước. Trong đó Công an, Quân đội đóng vai trò chủ chốt.

TP.HCM cũng xác định dữ liệu số là tài nguyên chiến lược đặc biệt. Việc bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu của Thành phố gắn liền với kiến tạo và bảo vệ “niềm tin số” cho người dân, doanh nghiệp; gắn kết chặt chẽ an ninh mạng với phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số toàn diện.

Bên cạnh đó, việc bảo đảm an ninh mạng được yêu cầu phải chuyển tư duy từ "phòng thủ bị động" sang "phòng thủ chủ động, tích cực", kết hợp giữa các biện pháp kỹ thuật tiên tiến với xây dựng “thế trận lòng dân”, với thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2026, 100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ban hành quy định nội bộ về bảo đảm an toàn, an ninh mạng, đồng thời xây dựng phương án ứng cứu sự cố.

Thành ủy yêu cầu tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị bảo mật hiện đại. Ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin mạng do Việt Nam phát triển.

Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị xử lý nghiêm các vi phạm làm lộ lọt bí mật nhà nước hoặc dữ liệu cá nhân.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đề nghị đưa nội dung chấp hành pháp luật về an ninh mạng vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

Các phường, xã, đặc khu được yêu cầu thành lập Tiểu ban An ninh mạng tại địa phương, do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Tiểu ban, để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu, gắn với nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Mục tiêu đặt ra là trong năm 2026, tất cả cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị Thành phố ban hành quy định nội bộ về bảo đảm an toàn, an ninh mạng và phương án ứng cứu sự cố. Đến năm 2030, toàn bộ hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước được phân loại cấp độ an toàn, và triển khai phương án bảo vệ tương ứng. Phải đảm bảo kinh phí chi cho công tác an toàn, an ninh mạng trên địa bàn Thành phố tối thiểu 15% tổng kinh phí chi cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hàng năm. Đến năm 2030, tất cả cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.