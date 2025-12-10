Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, bổ sung quy định về sử dụng AI

Ngày 10/12, Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng với 434/443 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm 8 chương, 45 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Trước khi Quốc hội bấm nút biểu quyết, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày báo cáo tóm tắt về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật An ninh mạng. Bộ trưởng cho biết, luật đã bổ sung quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng (trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức); giải trình, làm rõ hơn cơ sở của việc nâng tỷ lệ tối thiểu kinh phí bảo đảm an ninh mạng từ 10% lên 15%.

Đáng chú ý, tại Điều 7 quy định các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, luật đã bổ sung nghiêm cấm hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật; tạo lập, đăng tải, phát tán thông tin (điểm g khoản 2 Điều 7).

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. (Ảnh: Quốc hội)

Về việc đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng (Điều 7) quy định về một số điều bị nghiêm cấm, trong đó đáng chú ý là nghiêm cấm: Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; Bịa đặt, vu khống, thông tin sai sự thật, xâm phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; Bịa đặt, vu khống, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Cũng tại Điều 7, luật nghiêm cấm thực hiện một số hành vi trên không gian mạng, đáng chú ý, có những hành vi sau: Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật Nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; cố ý nghe lén, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại trên không gian mạng; tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin về khách hàng sử dụng hợp pháp sản phẩm mật mã dân sự; sử dụng, kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự không rõ nguồn gốc;

Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tài sản mã hóa, tài sản số của người khác; phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép các phương tiện thanh toán; giả mạo giấy tờ của cơ quan, tổ chức; thu thập, sử dụng, phát tán, trao đổi, chuyển nhượng, kinh doanh trái pháp luật thông tin, dữ liệu cá nhân của người khác...

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng, sáng 10/12. (Ảnh: Quốc hội)

Luật nghiêm cấm hành vi: Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; Xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của người khác...

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, hiện nay, hầu hết các hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều có sự kết nối, liên thông để thực hiện công tác quản lý, cung cấp dịch vụ, giao dịch trực tuyến...

Do vậy, khi một hệ thống thông tin bị tấn công, chiếm quyền điều khiển thì không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó mà còn ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của toàn bộ hệ thống thông tin trong phạm vi cả nước hoặc toàn cầu.

Sáng 10/12, Quốc hội biểu quyết thông qua một số luật. (Ảnh: Quốc hội)

Theo phân công của Chính phủ, Bộ Công an giữ vai trò chủ trì, điều phối liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia gồm các cơ quan, doanh nghiệp, sẵn sàng được huy động để ứng phó kịp thời các sự cố, tình huống nguy hiểm về an ninh mạng xảy ra tại các hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế trọng yếu.

Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được 72 quốc gia ký kết tại Hà Nội vừa qua, với tính ràng buộc pháp lý trên toàn cầu đã ghi nhận mỗi quốc gia thành viên chỉ định một đầu mối liên lạc sẵn sàng 24/7 nhằm bảo đảm việc cung cấp sự hỗ trợ ngay lập tức cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử hoặc cho việc thu thập chứng cứ là dữ liệu điện tử. Theo phân công, Bộ Công an là cơ quan đầu mối của Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Công ước.

Với vai trò là cơ quan đầu mối có trách nhiệm quản lý về bảo đảm an ninh mạng trong phạm vi cả nước thì Bộ Công an chủ trì xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bảo đảm an ninh mạng cho các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc các lĩnh vực, trừ hệ thống thông tin quân sự.