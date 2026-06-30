TP.HCM phấn đấu giao mặt bằng dự án Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo trước 31/12

(VTC News) -

UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo có vị trí "vàng", rất đắc địa ở trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Theo UBND TP.HCM, kế hoạch này phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, UBND các phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời tham mưu, xử lý các nội dung thuộc trách nhiệm chuyên ngành, các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND Thành phố, bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch đề ra.

Việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi; thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, tạo điều kiện triển khai dự án thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

UBND thành phố yêu cầu huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư, các sở, ban, ngành, UBND các phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời hạn thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm công tác phối hợp được thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu dự án phải thủ đầy đủ trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật; đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

TP.HCM phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 24/8/2026; hoàn thành công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng để triển khai dự án trước ngày 31/12/2026.

Khu Mả Lạng có rất nhiều căn nhà nhỏ, lụp xụp giữa trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Trước đó, UBND phường Bến Thành đã thông tin các nội dung liên quan đến dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo.

Cụ thể, dự án được thực hiện theo chủ trương của HĐND TP.HCM tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 19/6/2026. Dự kiến, dự án được khởi công trong quý III/2026, hoàn thành công trình vào quý IV/2028 và bàn giao, đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2029.

Trong thời gian chờ bàn giao nhà tái định cư, các hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư theo quy định. Mức hỗ trợ tại khu vực phường Bến Thành hiện là 8 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống. Hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng, nhưng tối đa không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Đối với các trường hợp phức tạp như hộ tạm trú, nhà không có giấy tờ hợp lệ, nhiều hộ trên cùng một địa chỉ và các hộ buôn bán nhỏ bị mất mặt bằng sinh kế, đại diện UBND phường Bến Thành cho biết, UBND TP.HCM đã giao phường phối hợp đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để rà soát, xử lý theo quy định.

Trong quá trình lập kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đơn vị thực hiện sẽ căn cứ kết quả điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và các quy định pháp luật liên quan để xây dựng phương án. Phương án này sẽ được niêm yết công khai, tổ chức lấy ý kiến người có đất bị thu hồi theo quy định.