(VTC News) -

Theo Quyết định thành lập, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh TP.HCM do UBND Thành phố ban hành, Hội đồng gồm 23 thành viên, do ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng.

3 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường cùng Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Lâm Đình Thắng; Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm.

Hội đồng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp chỉ đạo thực hiện Đề án Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Tham mưu, giúp việc cho UBND TP.HCM và Ban Chỉ đạo của UBND TP.HCM về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trong chỉ đạo, triển khai, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về phát triển đô thị thông minh, quản trị và điều hành đô thị thông minh trên địa bàn.

TP.HCM lập Hội đồng điều phối, phát triển đô thị thông minh do Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp, chính sách triển khai hiệu quả các đề án, kế hoạch phát triển đô thị thông minh, bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của Thành phố.

Đồng thời đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng, phát triển đô thị thông minh; kịp thời phát hiện, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Hội đồng cũng như tham mưu Thành phố đánh giá, công nhận cấp độ trưởng thành đô thị thông minh; đánh giá, chứng nhận khu đô thị thông minh theo quy định...

Theo quyết định, các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng bộ máy của mình để thực hiện giúp việc các nội dung được Hội đồng phân công.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM là Cơ quan Thường trực, chịu trách nhiệm xây dựng Thông báo kết luận và các văn bản chỉ đạo của Hội đồng, xin ý kiến các thành viên Hội đồng, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định...

Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh TP.HCM gồm 23 thành viên, do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng.

TP.HCM đang đẩy nhanh triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh, với mục tiêu xây dựng môi trường sống hiện đại, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

Đề án tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như giao thông thông minh, quản lý đô thị, y tế số, giáo dục thông minh, quản lý môi trường và bảo đảm an ninh, trật tự.

AI, Big Data và hạ tầng số là những nền tảng cốt lõi được xác định để nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, cải thiện chất lượng dịch vụ công và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Đến nay, TP.HCM đã xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, tích hợp dữ liệu từ nhiều lĩnh vực nhằm phục vụ công tác giám sát, dự báo và xử lý tình huống theo thời gian thực.

Tại địa phương, mô hình đô thị thông minh đang thí điểm ở phường Vũng Tàu và phường Phú Nhuận. Hệ thống điều hành sử dụng Dashboard quản trị tập trung, kết hợp camera, AI và công nghệ GIS, để giám sát tình hình kinh tế - xã hội, quản lý trật tự đô thị, giao thông và an toàn công cộng.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, chuyển đổi số đang được đẩy mạnh toàn diện, với mục tiêu đến năm 2030 TP.HCM trở thành đô thị thông minh, xây dựng chính quyền số vận hành hiệu quả, phát triển mạnh kinh tế số và đưa người dân trở thành chủ thể của quá trình số hóa.