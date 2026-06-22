TP.HCM: Cực tăng trưởng mới của trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và AI

(VTC News) -

TP.HCM đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của thị trường trung tâm dữ liệu (Data Center), điện toán đám mây (Cloud) và trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu về hạ tầng số tăng mạnh để đáp ứng làn sóng ứng dụng AI trong doanh nghiệp.

Thông tin được đưa ra tại sự kiện Hội nghị DCCI Summit 2026 do Viettel IDC tổ chức tại TP.HCM với chủ đề "Sustainable Infrastructure for Global Digital Growth" (Hạ tầng bền vững cho tăng trưởng số toàn cầu).

Theo các chuyên gia, AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với hạ tầng công nghệ. Nếu trước đây doanh nghiệp có thể bổ sung AI vào hệ thống hiện hữu, thì nay việc triển khai AI ở quy mô lớn đòi hỏi năng lực tính toán, lưu trữ, kết nối mạng, điện năng, làm mát và bảo mật ở mức cao hơn rất nhiều.

Đại diện Viettel IDC cho rằng, trong kỷ nguyên AI, lợi thế cạnh tranh không chỉ đến từ mô hình hay thuật toán mà còn phụ thuộc vào năng lực hạ tầng phía sau. Data Center, Cloud, bảo mật và khả năng vận hành trở thành những yếu tố quyết định việc doanh nghiệp có thể chuyển đổi AI thành giá trị kinh doanh thực tế hay không.

Đại diện Viettel IDC chia sẻ về chiến lược phát triển DC trong giai đoạn mới. (Ảnh: Viettel IDC)

Theo báo cáo của Gartner, chi tiêu AI toàn cầu dự kiến đạt 2.520 tỷ USD trong năm 2026, tăng 44% so với năm trước và có thể chạm mốc 3.300 tỷ USD vào năm 2027. Đáng chú ý, hạ tầng AI đang chiếm tới 55% tổng vốn đầu tư trong lĩnh vực này.

Sự phát triển nhanh chóng của AI cũng tạo áp lực lớn lên các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Hiện thế giới có khoảng 11.000 trung tâm dữ liệu với tổng công suất tiêu thụ điện hơn 120 GW. Dù chỉ chiếm chưa đến 1% về số lượng, các trung tâm dữ liệu phục vụ AI đã tiêu thụ tới 25% tổng điện năng của toàn hệ thống Data Center toàn cầu.

Trong xu hướng đó, Việt Nam đang trở thành điểm đến mới của hạ tầng số. Theo Johnson Controls, thị trường đang chứng kiến làn sóng đầu tư bổ sung khoảng 1,4 GW công suất trung tâm dữ liệu, với trọng tâm phát triển tập trung tại khu vực phía Nam.

TP.HCM đang trở thành trung tâm phát triển mới của hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây và AI. (Ảnh: AI)

TP.HCM được đánh giá là điểm sáng nổi bật. Thành phố hiện có hơn 15 trung tâm dữ liệu đang vận hành của các doanh nghiệp lớn như Viettel, VNPT, FPT và CMC, đồng thời đạt tỷ lệ phủ sóng 5G khoảng 82%, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Lợi thế này giúp TP.HCM trở thành đầu tàu thúc đẩy ứng dụng điện toán đám mây trong doanh nghiệp. Thành phố cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, fintech, công nghệ, bán lẻ, sản xuất, logistics và dịch vụ số - những ngành có nhu cầu rất lớn về dữ liệu, xử lý thời gian thực và khả năng mở rộng hạ tầng.

Theo Ken Research, TP.HCM đang chiếm khoảng 40% thị phần điện toán đám mây của Việt Nam, lớn nhất cả nước. Thị trường điện toán đám mây trong nước được dự báo đạt quy mô 1,5 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 30%.

Lớp hạ tầng số ngày càng hoàn thiện đang thúc đẩy TP.HCM trở thành đầu tàu phát triển Data Center và AI. (Ảnh: Viettel IDC)

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng việc đầu tư AI chưa đồng nghĩa với hiệu quả kinh doanh. Khảo sát của KPMG cho thấy gần 40% tổ chức đang mở rộng ứng dụng AI trên quy mô toàn doanh nghiệp, nhưng chỉ 8% ghi nhận đạt được lợi nhuận đầu tư (ROI) rõ ràng.

Theo đó, trong giai đoạn AI tăng tốc, bài toán không còn là xây thêm hạ tầng mà là xây dựng những nền tảng đủ khả năng vận hành AI một cách an toàn, linh hoạt và có thể đo lường hiệu quả.

Các chuyên gia nhận định, doanh nghiệp nào làm chủ được hạ tầng số sẽ nắm giữ lợi thế về đổi mới sáng tạo, tốc độ tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên AI.