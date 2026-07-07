TP.HCM công bố điểm chuẩn khảo sát vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa

(VTC News) -

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố điểm và điểm chuẩn vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa.

Cụ thể, điểm chuẩn vào lớp 6 năm học 2026-2027 trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa là 75,25 điểm, tăng 2 điểm so với năm ngoái (73,25 điểm) và cao hơn 7,75 điểm so với năm 2024 (67,5 điểm).

Như vậy, trong 3 năm gần đây, điểm chuẩn vào lớp 6 của trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa liên tục tăng.

Phụ huynh, học sinh có thể tra cứu điểm khảo sát vào lớp 6 của trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường: THCS Trần Quốc Toản, THCS Bình Thọ, THCS Hoa Lư và THCS Nguyễn An Ninh tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/tra-cuu-ket-qua. Tên đăng nhập là mã định danh của học sinh, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của học sinh.

Thí sinh dự khảo sát vào lớp 6 tại TP.HCM năm 2026.

Phụ huynh, học sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn tại Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa từ nay đến hết ngày 9/7. Dự kiến ngày 13/7, trường công bố kết quả chấm phúc khảo.

Học sinh trúng tuyển lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa nộp hồ sơ nhập học từ ngày 8/7 đến trước 16h30 ngày 14/7.

Sau khi kết thúc thời gian quy định, học sinh không nộp hồ sơ nhập học, trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Những học sinh không trúng tuyển lớp 6 trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường trên vẫn được phân bổ chỗ học lớp 6 theo quy định các trường THCS đại trà tại nơi ở thực tế.

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường THCS của TP.HCM thực hiện khảo sát tuyển sinh lớp 6 cùng ngày để giảm tình trạng thí sinh “ảo”.

Trong đó, đề khảo sát của cả 5 trường đều do Sở GD&ĐT TP.HCM ra. Riêng phần khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh, bài khảo sát vào lớp 6 của 4 trường THCS ở các phường sẽ khác với trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa là không có phần nghe hiểu.

Cấu trúc điểm của đề khảo sát vào lớp 6 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa năm nay có sự thay đổi, phân bổ đều ở các phần năng lực.

Cụ thể phần trắc nghiệm 40 điểm, tự luận 60 điểm được chia đều cho 3 phần: năng lực toán, tiếng Việt và tiếng Anh (20 điểm/phần).

Trong khi đó các năm trước, cấu trúc phân bổ điểm các phần gồm: trắc nghiệm 40 điểm, tự luận 60 điểm (trong đó tiếng Anh 30 điểm, tiếng Việt 15 điểm và toán 15 điểm).

Như vậy, phân bổ điểm của đề khảo sát vào lớp 6 của trường này năm nay đã có sự thay đổi nhằm đánh giá toàn diện hơn năng lực tiếng Anh, Toán học và tiếng Việt của học sinh, tránh tình trạng thí sinh học “lệch” như các năm trước.