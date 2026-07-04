TP.HCM cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026 - 2027

(VTC News) -

Từ năm học 2026 - 2027, TP.HCM sẽ cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí, bắt đầu từ lớp đầu cấp gồm lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Chương trình cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí sẽ được Thành phố áp dụng cho học sinh tất cả các khối vào năm 2029.

Riêng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật sẽ được cấp sách miễn phí. Thành phố dành khoảng 150 tỷ đồng mỗi năm để cấp sách giáo khoa cho học sinh khó khăn.

Thông tin được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nêu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, ngày 4/7.

Từ năm học 2026-2027, học sinh các lớp đầu cấp của TP.HCM được mượn sách miễn phí.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết chuẩn bị cho năm học mới, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP.HCM đã phát động chương trình “100 ngày đêm để hoàn thành 1.000 phòng học”. Có 73 dự án trường học với 1.365 phòng học, tổng vốn khoảng 6.300 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thành. Trong đó, 53 dự án sẽ hoàn thành trước ngày 5/9, số còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 12/2026.

Nhờ huy động mọi nguồn lực từ tư nhân đến Nhà nước cùng tham gia đầu tư, đến nay, TP.HCM đã đạt chuẩn 280 phòng học/10.000 dân. TP.HCM phấn đấu đến năm học 2028 - 2029 hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.

“Thành phố huy động tổng lực các nguồn vốn từ đầu tư công với 232 dự án khoảng 51.849 tỷ đồng, đầu tư tư nhân, đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT theo cơ chế đặc thù của Thành phố. Quyết tâm về đích 300 phòng học/10.000 dân vào năm học 2028 - 2029, sớm hơn lộ trình đề ra. Mục tiêu là tất cả học sinh đủ chỗ học trong năm học mới”, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết.

Từ năm học 2026-2027, TP.HCM sử dụng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” là bộ sách thống nhất trên toàn Thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị ngày 4/7.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã yêu cầu Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng phương án tiếp tục sử dụng các bộ sách đã được phê duyệt với vai trò là tài liệu tham khảo, bổ trợ; không gây xáo trộn, lãng phí; không làm phát sinh thêm gánh nặng cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Nhà trường cũng được yêu cầu hướng dẫn học sinh sử dụng, bảo quản sách giáo khoa, không viết, vẽ vào sách để sử dụng tiết kiệm, lâu dài. Nghiêm cấm hành vi ép học sinh mua mới khi sách giáo khoa còn có thể sử dụng được.

Hiệu trưởng các nhà trường cũng được yêu cầu rà soát và dự báo số lượng học sinh của từng khối lớp, để dự toán nhu cầu, kinh phí trang bị sách giáo khoa cho học sinh và cho thư viện nhà trường.

Năm học đầu tiên sau sáp nhập, TP.HCM là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, dự kiến gần 2,6 triệu học sinh.