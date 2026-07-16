Huế chi 52,8 tỷ đồng cấp sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027

(VTC News) -

Theo lãnh đạo UBND TP Huế, đây là chủ trương nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đồng thời khẳng định quyết tâm của địa phương về phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo chất lượng, công bằng và phát triển bền vững.

Cụ thể, TP Huế sẽ cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, bao gồm các trường công lập, ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và các đối tượng theo quy định.

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang học tại các cơ sở giáo dục tại TP Huế sẽ được cấp sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026 - 2027.

Sách giáo khoa sẽ được thành phố tổ chức mua sắm, giao cho các cơ sở giáo dục quản lý và cấp phát cho học sinh sử dụng theo hình thức mượn - trả hằng năm thông qua sự quản lý của hệ thống thư viện trường học. Đây là cách giúp góp phần sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước, nâng cao ý thức giữ gìn sách của học sinh, tạo nguồn sách để tái sử dụng lâu dài.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách này là khoảng 52,8 tỷ đồng.

UBND TP Huế giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức mua sắm, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện; đồng thời rà soát, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bảo quản, luân chuyển và tái sử dụng sách giáo khoa, quy trình cấp phát, cho mượn, bảo quản sử dụng và hoàn trả thư viện, bảo đảm triển khai chính sách đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ trước khi bước vào năm học mới 2026 - 2027.

Lãnh đạo UBND TP Huế cho rằng, đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần giảm chi phí đầu năm học cho các gia đình, nhất là các hộ có nhiều con đang đi học, bảo đảm mọi học sinh đều có đầy đủ sách giáo khoa ngay từ đầu năm học, không để bất kỳ học sinh nào gặp khó khăn vì thiếu điều kiện học tập.