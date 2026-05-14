AFC ca ngợi U17 Việt Nam thi đấu 'ngoạn mục', CĐV Đông Nam Á tự hào

Sau chiến thắng 3-2 của U17 Việt Nam trước U17 UAE tại giải U17 châu Á 2026, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã dùng từ “ngoạn mục" để ca ngợi màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland. Ngay dưới bài đăng, nhiều cổ động viên trong khu vực đã gửi lời chúc mừng tới U17 Việt Nam, đồng thời xem đây là niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á khi có đại diện góp mặt ở U17 World Cup.

Một bình luận của CĐV Indonesia bày tỏ: “Việt Nam đã trở thành đại diện Đông Nam Á góp mặt tại sân chơi quốc tế. Lời cảm ơn và chúc mừng từ Indonesia”. Trong khi đó, tài khoản khác gọi U17 Việt Nam là “vua Đông Nam Á”, đồng thời thể hiện sự bất ngờ trước sự ổn định mà bóng đá trẻ Việt Nam duy trì trong nhiều năm qua.

“Ngoan cường, thực dụng đúng lúc và tâm lý vững vàng hơn”, một CĐV mô tả màn trình diễn của U17 Việt Nam ở trận đấu với UAE.

U17 Việt Nam lội ngược dòng trước U17 UAE, giành vé tham dự U17 World Cup.

Nhiều ý kiến cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu của U17 Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển bị dẫn bàn ngay từ giây thứ 16. Một CĐV phân tích rằng bàn thua đầu trận vô tình khiến U17 Việt Nam phải chơi đúng với bản chất của mình thay vì lùi sâu phòng ngự.

CĐV này cũng đánh giá đội bóng Việt Nam đã trưởng thành hơn nhiều về tâm lý thi đấu. Sau khi dẫn trước 2-1 rồi bị gỡ hòa, các cầu thủ vẫn giữ được sự lì lợm và tiếp tục chơi tấn công thay vì co cụm phòng ngự hoàn toàn. Chính cách tiếp cận đó giúp U17 Việt Nam ghi bàn quyết định để khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2.

“Cuối cùng với sự lì lợm, thực dụng đúng lúc và tâm lý vững hơn, U17 Việt Nam đã giữ được chiến thắng để giành ngôi nhất bảng và vé dự U17 World Cup. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng”, bình luận này nhận được nhiều sự đồng tình.

Bên cạnh đó, nhiều CĐV quốc tế cũng nhận định bóng đá Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ đồng đều ở nhiều cấp độ, từ đội tuyển quốc gia, U23 cho tới các đội trẻ và bóng đá nữ.

Trận tứ kết sắp tới giữa U17 Việt Nam và U17 Australia đã sớm thu hút sự chú ý từ người hâm mộ quốc tế. Một số bình luận cho rằng đây sẽ là màn so tài đáng chờ đợi khi đại diện Đông Nam Á được kỳ vọng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để tạo thêm bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Không ít người hâm mộ tin rằng U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục viết nên câu chuyện đặc biệt tại giải đấu năm nay.

"Việt Nam sẽ gặp Úc ở tứ kết và hai đội sẽ mang đến đội hình mạnh nhất Đông Nam Á", một bình luận viết.