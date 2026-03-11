Top xe tay ga tiết kiệm xăng nhất hiện nay

(VTC News) -

Video: Những xe tay ga tiết kiệm xăng hiện nay.

Yamaha Janus

Yamaha Việt Nam đang phân phối Janus với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Giới hạn, là mẫu xe tay ga bình dân, hướng đến nhóm khách hàng nữ là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng, cạnh tranh với các đối thủ như Honda Vision hay Suzuki Address.

Janus sử dụng động cơ Blue Core 125 cc, sản sinh công suất 9,3 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Theo công bố từ Yamaha, Janus có mức tiêu thụ nhiên liệu 1,87 lít/100 km, nằm trong nhóm xe ga tiết kiệm xăng hàng đầu hiện nay.

Yamaha Janus có phần cốp khá nhỏ, chỉ 14,2 lít, thua thiệt so với các mẫu xe ga khác trên thị trường. Trang bị đáng chú ý trên mẫu xe này là chìa khóa smartkey.

Honda Vision

Vision là mẫu xe được nhiều người dùng ưa chuộng nhờ thiết kế đẹp, nhiều phiên bản cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Honda trang bị cho Vision động cơ eSP dung tích 110 cc, sản sinh công suất 8,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,23 Nm tại 5.500 vòng/phút. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của mẫu xe này ở mức 1,87 lít/100 km.

Theo công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Honda Vision bản Cá tính có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 1,83 lít/100 km.

Ngoài ra, mẫu xe này còn được Honda trang bị đèn pha LED, cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình LCD, chìa khóa thông minh Smart Key và hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc.

Khung xe eSAF thế hệ mới cũng giúp Vision nhẹ hơn, tăng độ linh hoạt và ổn định khi di chuyển trong đô thị.

Suzuki Address

Suzuki Việt Nam ra mắt Address vào năm 2016, mẫu xe tay ga này được kỳ vọng sẽ giúp Suzuki tạo được vị thế trong nhóm xe tay ga bình dân, cạnh tranh với Yamaha Luvias và Honda Vision.

Xe được phân phối với giá bán từ 28,29 triệu đến 28,79 triệu đồng. So với Honda Vision, mức giá của Address dễ tiếp cận hơn, tuy nhiên rào cản về trang bị lẫn thương hiệu khiến mẫu xe tay ga này không được nhiều người dùng lựa chọn.

Suzuki Address dùng động cơ phun xăng điện tử, dung tích 113 cc. Suzuki Việt Nam không công bố thông tin chi tiết về công suất cũng như mô-men xoắn của mẫu xe này.

Theo Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Address ở mức 1,86 lít/100 km.

Yamaha Grande Hybrid

Yamaha Grande Hybrid là một trong những mẫu xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu tại Việt Nam. Theo thông tin từ Yamaha, xe tiêu thụ chỉ 1,69 lít xăng cho mỗi 100 km.

Ưu điểm đến từ động cơ BlueCore xy-lanh đơn, dung tích 124,9cc, được làm mát bằng dung dịch, kết hợp với mô-tơ điện Hybrid hỗ trợ tăng tốc. Động cơ đạt công suất tối đa 6,05 kW tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Ngoài tiết kiệm nhiên liệu, Yamaha Grande Hybrid còn được trang bị nhiều tính năng nổi bật như cụm đồng hồ TFT toàn phần, chìa khóa thông minh Smart Key, cốp chứa đồ dung tích 27 lít và phanh đĩa trước tích hợp ABS, mang lại sự tiện nghi và an toàn cho người sử dụng.

Yamaha Latte

Yamaha Latte hướng tới nhóm khách hàng gia đình với lợi thế cốp chứa đồ dung tích lên tới 37 lít, hàng đầu trong phân khúc.

Latte sử dụng động cơ BlueCore xy-lanh đơn dung tích 124,9cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 6,05 kW tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,7 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố của hãng là 1,8 lít/100 km, kết hợp cùng hệ thống Start & Stop System giúp giảm tiêu hao nhiên liệu khi dừng đèn đỏ hoặc kẹt xe.

Về trang bị, Yamaha Latte có thiết kế sàn để chân rộng, cụm đồng hồ analog kết hợp LCD, chìa khóa Smart Key và nắp bình xăng đặt phía trước tiện lợi.

Xe sử dụng vành đúc, lốp không săm, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau, đảm bảo sự ổn định và an toàn trong quá trình vận hành.