Top 10 trực thăng vận tải hạng nặng mạnh nhất

(VTC News) -

Trên chiến trường hiện đại, khả năng cơ động chiến lược không chỉ phụ thuộc vào máy bay vận tải cỡ lớn. Các trực thăng vận tải hạng nặng vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi có thể đưa binh sĩ, khí tài và hàng hóa tới những khu vực không có đường băng hoặc hạ tầng hậu cần.

Dựa trên tải trọng nâng, mức độ hiện đại, khả năng hoạt động thực tế và đánh giá từ các nguồn hàng không quân sự quốc tế, dưới đây là 10 trực thăng vận tải hạng nặng đáng gờm nhất thế giới hiện nay.

Airbus AS332 Super Puma. Ảnh Wikipedia

10. Airbus AS332 Super Puma (Pháp)

Super Puma là một trong những trực thăng vận tải đa nhiệm thành công nhất châu Âu. Dù không có tải trọng quá lớn so với các đối thủ hạng nặng, nó vẫn được sử dụng rộng rãi trong quân đội nhiều nước nhờ độ tin cậy cao, khả năng hoạt động đường dài và chi phí vận hành hợp lý. Tải trọng nâng bên ngoài của trực thăng đạt khoảng 4,8 tấn.

9. Sikorsky S-92 (Mỹ)

S-92 nổi tiếng trong lĩnh vực dân sự nhưng cũng được nhiều lực lượng quân sự lựa chọn cho nhiệm vụ vận tải và tìm kiếm cứu nạn. Trực thăng có khả năng mang khoảng 4,5 tấn hàng hóa bên ngoài và hoạt động hiệu quả trong môi trường biển khắc nghiệt.

Kamov Ka-32. Ảnh Wikipedia

8. Kamov Ka-32 (Nga)

Ka-32 được phát triển từ nền tảng trực thăng hải quân Ka-27 nổi tiếng. Thiết kế cánh quạt đồng trục giúp máy bay có khả năng treo ổn định khi nâng vật nặng. Tải trọng nâng tối đa bên ngoài đạt khoảng 7 tấn, phù hợp cho cả nhiệm vụ quân sự và cứu hộ.

7. Sikorsky S-64 Skycrane (Mỹ)

Được mệnh danh là “cần cẩu bay”, S-64 Skycrane có thiết kế đặc biệt nhằm tối ưu cho nhiệm vụ nâng hàng hóa cồng kềnh. Trực thăng có thể mang hơn 9 tấn hàng bên ngoài và từng tham gia nhiều chiến dịch vận chuyển thiết bị quân sự hạng nặng.

Boeing Vertol 234 Chinook. Ảnh Aeropedia

6. Boeing Vertol 234 Chinook (Mỹ)

Đây là phiên bản dân sự hóa của dòng Chinook nổi tiếng. Với khả năng nâng hơn 11 tấn hàng hóa, Vertol 234 vẫn là một trong những trực thăng vận tải mạnh nhất từng được chế tạo và thường được sử dụng cho các nhiệm vụ đặc biệt đòi hỏi tải trọng lớn.

5. Mil Mi-10 (Liên Xô/Nga)

Mi-10 từng là biểu tượng của ngành hàng không Liên Xô với bộ càng đáp rất cao cho phép vận chuyển các loại hàng hóa siêu trường, siêu trọng. Dù đã ngừng sản xuất từ lâu, nó vẫn được xem là một trong những trực thăng vận tải hạng nặng có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử, với tải trọng nâng khoảng 12 tấn.

4. CH-47F Chinook (Mỹ)

Chinook là cái tên quen thuộc trong biên chế quân đội hơn 20 quốc gia. Thiết kế hai cánh quạt song song đặc trưng giúp trực thăng có khả năng vận chuyển lượng lớn binh sĩ hoặc hàng hóa trong khi vẫn duy trì độ ổn định cao. Phiên bản CH-47F hiện đại hóa tiếp tục là xương sống của lực lượng vận tải đường không NATO.

CH-53E Super Stallion. Ảnh Wikipedia

3. CH-53E Super Stallion (Mỹ)

Trong nhiều năm, CH-53E là trực thăng vận tải mạnh nhất của quân đội Mỹ. Trực thăng sử dụng ba động cơ tuabin khí, có khả năng mang khoảng 14,5 tấn hàng hóa bên ngoài hoặc hơn 13 tấn bên trong khoang chở hàng. Đây vẫn là một trong những nền tảng vận tải chiến thuật quan trọng nhất của Thủy quân lục chiến Mỹ.

2. CH-53K King Stallion (Mỹ)

Được xem là trực thăng vận tải hiện đại nhất phương Tây, CH-53K là bước tiến lớn so với CH-53E. Máy bay được trang bị ba động cơ General Electric T408 công suất 7.500 mã lực mỗi chiếc, khoang hàng rộng hơn và hệ thống điều khiển kỹ thuật số hoàn toàn mới. Trực thăng có khả năng nâng tới khoảng 16,3 tấn hàng hóa bên ngoài và hiện đang được sản xuất hàng loạt cho Thủy quân lục chiến Mỹ.

Mi-26T2V Halo. Ảnh Wikipedia

1. Mi-26T2V Halo (Nga)

Không có đối thủ thực sự về sức nâng, Mi-26 tiếp tục giữ vị trí số một trong mọi bảng xếp hạng trực thăng vận tải hạng nặng. Với trọng lượng cất cánh tối đa 56 tấn và khả năng mang tới 20 tấn hàng hóa, Mi-26 có thể vận chuyển xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép, pháo hạng nặng hoặc thậm chí kéo cả trực thăng bị nạn. Đây hiện vẫn là trực thăng lớn nhất, nặng nhất và mạnh nhất từng được sản xuất hàng loạt trên thế giới.

Bảng xếp hạng năm 2026 cho thấy Nga và Mỹ tiếp tục thống trị phân khúc trực thăng vận tải hạng nặng. Nếu Mi-26 vẫn là “nhà vô địch” tuyệt đối về tải trọng thì CH-53K King Stallion đại diện cho xu hướng hiện đại hóa với điện tử hàng không tiên tiến, khả năng tự động hóa cao và hiệu quả khai thác vượt trội.

Điều đáng chú ý là dù công nghệ UAV vận tải đang phát triển nhanh, chưa có nền tảng không người lái nào đủ khả năng thay thế những “gã khổng lồ” như Mi-26 hay CH-53K trong các nhiệm vụ nâng hàng siêu nặng. Điều đó đồng nghĩa các trực thăng vận tải hạng nặng sẽ tiếp tục giữ vai trò không thể thay thế trong nhiều thập kỷ tới.